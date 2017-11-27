Происшествия

29 минут назад

У пенсионера украли ванну и печку

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#Кража

Похитители задержаны

26 ноября в ОМВД обратился 67-летний пенсионер с заявлением о том, что в период с 23 по 26 ноября неизвестными, путем взлома навесного замка, из дачного дома в Грязях совершена кража металлической ванны и металлической печи.

Сотрудниками ОУР, ЗЦКС по подозрению в совершении преступления задержаны двое граждан – молодой человек, 20 лет, и женщина, 38 лет. Расследование проводит ОМВД России по Грязинскому району.
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#Кража

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