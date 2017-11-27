Полисы ОМС беженцев и иностранцев аннулируют в РФ с 1 января

С 1 января 2018 года в России будут аннулированы полисы обязательного медицинского страхования беженцев и иностранцев, не имеющим российского гражданства придется получать полисы заново, напомнил в письме регионам Фонд ОМС.

Согласно новым правилам, иностранцы смогут воспользоваться полисом только до 31 декабря. При это не важно, в каком месяце был выдан документ, с 1 января его придется получать еще раз. Полисы ОМС на следующий год начали выдавать 20 ноября.

Изменения в правила ОМС вступили в силу в 2017 году. Поправки относятся к иностранцам и лицам без гражданства, но с видом на жительство или разрешением на временное пребывание. Также изменения касаются трудовых мигрантов из стран ЕАЭС, которым выдаются полисы на календарный год, но не более срока пребывания.

Эксперты при этом опасаются, что из-за новых правил в декабре к страховщикам выстроятся очереди за полисами, пишут "Известия".