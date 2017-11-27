Общество

сегодня, 03:05

В выходные у торговцев в Липецке изъяли 130 кг овощей и фруктов

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#Нелегальная торговля #нелегалы #проверки
В выходные у торговцев в Липецке изъяли 130 кг овощей и фруктов

Очередным торговцам-нелегалам пришлось расстаться со своим товаром.

В субботу и воскресение сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области выявили 7 случаев незаконной уличной торговли вне розничных рынков.

Как сообщили в ведомстве, продавцов нелегалов обнаружили на проспекте Мира, площади Мира, улицах Меркулова, Коммунистической, Советской, 60 лет СССР.

На нарушителей составили протоколы об административном нарушении. Кроме того, у торговцев изъяли их продукцию. На специальный склад отправились около 150 кг овощей и фруктов, а также 35 единиц товара непродовольственной группы.

Фото admnvrsk.ru

3 544
#Нелегальная торговля #нелегалы #проверки

Комментарии (3)

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игп

10 минут назад
Лучше бы голодным беженцам украины раздали
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123

сегодня, 03:31
Не мешайте людям работать, а то жрать нечего будет. Пусть торгуют, на Доватора нормально торговали в шаговой доступности всегда ходили к ним то хурму купим то огурец и помидором а на Ц Рыное не наездишь одна дорога туда 17 руб и от туда 17 в итоге 34 руб да и Цены даже на том же центральном рынке выше.
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Ворчун

сегодня, 03:13
Оставили бы бабок в покое, а сами перестали воровать.
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