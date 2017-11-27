В выходные у торговцев в Липецке изъяли 130 кг овощей и фруктов

Очередным торговцам-нелегалам пришлось расстаться со своим товаром.

В субботу и воскресение сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области выявили 7 случаев незаконной уличной торговли вне розничных рынков.

Как сообщили в ведомстве, продавцов нелегалов обнаружили на проспекте Мира, площади Мира, улицах Меркулова, Коммунистической, Советской, 60 лет СССР.

На нарушителей составили протоколы об административном нарушении. Кроме того, у торговцев изъяли их продукцию. На специальный склад отправились около 150 кг овощей и фруктов, а также 35 единиц товара непродовольственной группы.



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