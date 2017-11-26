Происшествия

20 минут назад

В горевшем в Грязинском районе доме пострадал человек

97
#пожар
В горевшем в Грязинском районе доме пострадал человек
В 19:52 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о пожаре в Грязинском районе, селе Казинка, ул. 9 Мая, д.79.

К месту пожара  выехали: 1 отделение 41 ПСЧ, 1 отделение 8 ПСЧ, 1 отделение 19 ПСЧ, ДПД (3 чел), ДПД (3 чел.).

 В результате загорания огнем уничтожены сгораемые конструкции дома  на площади 40 кв.м. Есть пострадавший. Причина пожара устанавливается.
97
#пожар

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