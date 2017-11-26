В горевшем в Грязинском районе доме пострадал человек

В 19:52 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о пожаре в Грязинском районе, селе Казинка, ул. 9 Мая, д.79.



К месту пожара выехали: 1 отделение 41 ПСЧ, 1 отделение 8 ПСЧ, 1 отделение 19 ПСЧ, ДПД (3 чел), ДПД (3 чел.).



В результате загорания огнем уничтожены сгораемые конструкции дома на площади 40 кв.м. Есть пострадавший. Причина пожара устанавливается.