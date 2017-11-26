У липецких хоккейных болельщиков новый герой, и он сразу принес победу над одним из лидеров

Иван Сузаков сделал "дубль" и реализовал победный буллит.

Очередной невероятный матч со счастливым концом завершил только что в родном «Звездном» молодежный хоккейный «Липецк». Когда кто-то из болельщиков на трибунах уже вспоминал фразу из кинофильма Леонида Гайдая: «Шеф, все пропало», липчане за три секунды до сирены (!) сумели сравнять счет в игре со «СКА-Варягами» из Ленинградской области и перевести игру в овертайм. А затем вырвали победу в серии буллитов – 4:3!

При этом у липецких болельщиков появился новый кумир – новобранец команды Иван Сузаков, на счету которого оказался «дубль» в этой невероятной игре, плюс и решающий бросок в буллитной серии.

Сузаков начал в Липецке лихо, поэтому представим его сразу. Сам он из подмосковного Воскресенска (стало быть земляк другого форварда нашей команды Вадима Тимакова), родился 29 августа 1997 года (рост 189 см, вес 90 кг). После юношеской команды воскресенского «Химика» выступал в МХЛ за «Стальных лис» из Магнитогорска и МХК «Химик». В МХЛ-Б в сезоне-2014/15 провел 16 игр за «Елец», так же играл за можайских «Драгун», «Красноярских рысей», а начало этого сезона провел в «Россоши», откуда к нам и пожаловал. Получил в «Липецке» 31-й номер. Вчера уже играл против"СКА-Варягов", но результативными действиями не отметился.



Первый раз Сузаков отличился на 12-й минуте с передачи Петра Лагутина. А на 16-й минуте в ассистентах у него побывали уже лучший бомбардир нашей команды Андрей Мещеряков и Павел Скуматов. При этом липчане в этот момент играли в большинстве – 2:0.

Двойное преимущество «Липецка» вселяло оптимизм ровно до середины матча, а затем на 32-й минуте игроку гостей Данилу Рыбину удалось пробить действовавшего до этого безупречно нашего вратаря Илью Донченко.

Липчане могли тут же «отомстить», ведь соперники на целую минуту остались втроем против нашей «пятерки». Бросок следовал за броском, но голкипер Максим Гибадуллин все выдержал.

«Триллер» случился в третьем периоде. На 47-й минуте игрок гостей Никита Ефимов сравнял счет – 2:2. Моменты возникали у обоих ворот, но за 3 минуты и 4 секунды до сирены тот же Ефимов в большинстве забросил свою вторую шайбу и выел «СКА-Варягов» вперед, казалось, в самый нужный момент – 3:2.

В концовке гости умело сдерживали атаки липчан и, возможно, добились бы своего. Но за 19 секунд до конца игры на скамейку штрафников у них поехал Антон Богацкий. Липчане тут же заменили вратаря на шестого полевого игрока, и начался «трэш». Атака вшестером против четверых обороняющихся – зрелище не слабее испанской корриды. И в итоге за три секунды ло сирены Александр Арзамасцев отправил шайбу в ворота соперников – 3:3! Отметим Скуматова, который сделал свою вторую результативную передачу в матче.

Овертайм никому не принес перевеса (хотя Донченко пару раз выручил нашу команду), и дело осталось за буллитами.

Вновь на первый план вышел Сузаков. Иван реализовал первый же буллит в нашем составе, и создал победный задел. Третий бросок нашей команды тоже оказался результативным – шайба затрепыхала в неприятельской сетке после броска «второй звезды» матча Скуматова – 2:0.

Промахнулись у липчан Мещеряков и Глеб Ромащенко. Зато Донченко стоял, как скала и не пропустил ни один из четырех буллитов. Итог – 2:0 в буллитной серии, и 4:3 в матче.

Напомним, что вчера липчане обыграли армейцев, приезжавших в Липецк в ранге третьей команды Западной конференции НМХЛ, со счетом – 9:4.

Расправившись с одним из лидеров, подопечные Сергея Рыбина, остались на 5-м месте, но улучшили настроение и себе, и болельщикам. Теперь на «мажорной ноте» 29 и 30 ноября ждем в гости «Тверичей».



Фото mhl2.khl.ru

