Погода в Липецке

сегодня, 18:17

В Липецкой области до -6

347
#похолодание
В Липецкой области до -6

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный, 4-9 м/сек. Температура ночью составит от 4 до 9 градусов мороза, при прояснениях до -12, днем столбик ртутного термометра покажет от -1 до -6. 

В Липецке облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах гололедица. Температура ночью от 7 до 9 градусов мороза, днем 3-5 мороза. 

347
#похолодание

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