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СК проверяет информацию об избиении младенца в Подмосковье
Омбудсмен взяла ситуацию под свой контроль
Подмосковные следователи проводят проверку информации об избиении двухмесячного ребенка в Подмосковье, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.
Ранее СМИ сообщили, что в подмосковном Наро-Фоминске был сильно избит двухмесячный младенец. В правоохранительных органах полагают, что ребенок был избит родителями. Врачи диагностировали у ребенка перелом теменной и затылочной костей, нескольких ребер и левого бедра.
Детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова взяла ситуацию под личный контроль. "В данный момент проходит комплексная проверка семьи, в которой жил малыш. Пока мы можем сказать только то, что маме 17 лет. Это ее второй ребенок. Первый был рожден в 14 лет. Отцу – 21 год. Тест на алкогольное и наркотическое опьянение у обоих родителей отрицательный", — приводит пресс-служба слова Мишоновой.
Ранее СМИ сообщили, что в подмосковном Наро-Фоминске был сильно избит двухмесячный младенец. В правоохранительных органах полагают, что ребенок был избит родителями. Врачи диагностировали у ребенка перелом теменной и затылочной костей, нескольких ребер и левого бедра.
Детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова взяла ситуацию под личный контроль. "В данный момент проходит комплексная проверка семьи, в которой жил малыш. Пока мы можем сказать только то, что маме 17 лет. Это ее второй ребенок. Первый был рожден в 14 лет. Отцу – 21 год. Тест на алкогольное и наркотическое опьянение у обоих родителей отрицательный", — приводит пресс-служба слова Мишоновой.