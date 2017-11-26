В мире
24 минуты назад
Жертвами взрыва в Китае стали два человека
Еще более 30 пострадали
В результате взрыва в портовом городе Нинбо, что располагается в восточной китайской провинции Чжэцзян, погибли два человека, - сообщают Известия. Еще более 30 человек пострадали, двое из них находятся в критическом состоянии.
Инцидент произошел в районе Цзянбэй в воскресенье около 09:00 (04:00 по московскому времени). Масштаб разрушений пока непонятен, ряд СМИ публикуют фото, на которых видно, что пострадало лишь одно здание, у стоящих вблизи автомобилей выбиты стекла, вокруг разбросаны мусор и обломки.
На месте происшествия работают пожарные, спасатели и медики. Правоохранители проводят расследование.
Инцидент произошел в районе Цзянбэй в воскресенье около 09:00 (04:00 по московскому времени). Масштаб разрушений пока непонятен, ряд СМИ публикуют фото, на которых видно, что пострадало лишь одно здание, у стоящих вблизи автомобилей выбиты стекла, вокруг разбросаны мусор и обломки.
На месте происшествия работают пожарные, спасатели и медики. Правоохранители проводят расследование.