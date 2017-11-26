Хет-трик футболиста, стремящегося в «Металлург», не помог мини-футбольному клубу

В высшей лиге по мини-футболу липчане продолжают проигрывать.

Мини-футбольный «ЛГТУ-Липецк» во второй раз за два дня уступил на паркете технического университета команда «Алмаз-АЛРОСА» из якутского городка Мирный – 4:8.

По календарю сегодняшний матч должен был состояться 4 апреля будущего года, но команды договорились сыграть оба матча в Липецке в течение пары дней. Вчера номинальным хозяином площадки значился «Алмаз-АЛРОСА», сегодня – липчане. Правда, противостоять одному из старожилов российского мини-футбола липчанам пока сложно. В субботу наша команда проиграла – 2:7, сегодня уступила с разницей в четыре мяча.

Многое в матче было предопределено уже к перерыву, к началу которого гости уверенно вели в счете – 5:2.

Особенно обидно за проигрыш должно быть игроку «ЛГТУ-Липецка» Антону Фарафонову, ведь он сделал хет-трик, но при этом команда не набрала очков. Два мяча Фарафонов забил на предпоследней и последней минутах игры и помог партнерам избежать крупного (т.е. с разницей в 5 и более мячей) поражения.

Отметим, что летом 23-летний Антон Фарафонов наравне с основными игроками тренировался с липецким «Металлургом», и надеется зимой подписать полноценный контракт с клубом. Добавим, что в 2013-15 гг. Фараонов уже выступал в «Металлурге» на позиции полузащитника и в 7 матчах забил 1 гол.



Антон Фарафонов на тренировке "Металлурга"



Еще один мяч у "ЛГТУ-Липецка" сегодня забил Юрий Бобылев.

У гостей три раза поразил наши ворота Денис Целюх, дважды - Евгений Фомин, по разу – Константин Шувалов, Константин Левин и 37-летний ветеран Дмитрий Родионов, в конце матча реализовавший 10-метровый.

«ЛГТУ-Липецк» в 8-ми матчах высшей лиги сумел выиграть лишь один раз и при этом потерпел 7 поражений.