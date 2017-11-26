Общество

24 минуты назад

«Застывшее время»: опустевшие деревни вокруг Мертвой лощины Данковского района

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#маршрут выходного дня #забытые села #застывшее время
«Застывшее время»: опустевшие деревни вокруг Мертвой лощины Данковского района

Морозной погодой, по выпавшему снегу мы отправились по заброшенным сёлам неподалёку от Перехвали. Покинутые деревни в этих местах - Кутуково, Павловка и Плехотино. Везде - ни души, на километры вокруг только снег и лес.

Людей мы нашли в Павловке, неподалёку от Перехвали. Газа в Павловке нет, за продуктами приходится ездить в Данков, благо он в десяти километрах. Но жители хотят возродить своё село и постоянно напоминают о себе местным властям. 

Дома, в которых здесь живут - живая иллюстрация того, как выглядели заброшенные и разорённые дома сельчан из соседних деревень. Те же деревянные потолки, иконы в красном углу, печка. Неприхотливый быт российских стариков, живущих на окраине цивилизации. 

Ещё в Павловке есть развалины старой усадьбы, где в советское время была школа. Неподалеку - Мертвая лощина, так местные называют могильник, где селяне хоронили крупный скот.

Координаты для смартфона или навигатора (GPS/GLONAS): 53°08'10"N (широта), 39°06'02"E (долгота).

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#маршрут выходного дня #забытые села #застывшее время

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