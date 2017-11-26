Происшествия

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Безработный угнал автомобиль в Лебедяни

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#угон
Безработный угнал автомобиль в Лебедяни
25 ноября в МО МВД России "Лебедянский" обратился 33-летний мужчина с заявлением о том, что в период с 22 по 23 ноября неизвестными от дома по ул.Спортивная в г.Лебедянь совершен угон автомобиля "Шкода Фелиция".

Сотрудниками полиции установлен предполагаемый участник преступления, им оказался неработающий 28-летний гражданин. Возбуждено уголовное дело. Расследование проводит  МО МВД России "Лебедянский".
226
#угон

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