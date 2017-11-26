Безработный угнал автомобиль в Лебедяни

25 ноября в МО МВД России "Лебедянский" обратился 33-летний мужчина с заявлением о том, что в период с 22 по 23 ноября неизвестными от дома по ул.Спортивная в г.Лебедянь совершен угон автомобиля "Шкода Фелиция".



Сотрудниками полиции установлен предполагаемый участник преступления, им оказался неработающий 28-летний гражданин. Возбуждено уголовное дело. Расследование проводит МО МВД России "Лебедянский".