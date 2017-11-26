23 минуты назад
Липецким строителям не выплачивают зарплату
В ситуацию пришлось вмешаться Госинспекции труда
Государственной инспекцией труда в Липецкой области проведена проверка в отношении ООО «РСУ-2».
В ходе проведения проверки были выявлены нарушения в части наличия задолженности по заработной плате в сумме 230347 руб. перед работниками Общества за октябрь 2017 г.
Работодателю выдано предписание о необходимости погашения задолженности по заработной плате.
Исполнение предписания находится на контроле у Государственной инспекции труда в Липецкой области.
В отношении виновных лиц возбуждено дело об административном правонарушении.