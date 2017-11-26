Общество

23 минуты назад

Липецким строителям не выплачивают зарплату

219
#зарплата #задолженность
Липецким строителям не выплачивают зарплату

В ситуацию пришлось вмешаться Госинспекции труда

Государственной инспекцией труда в Липецкой области проведена проверка в отношении ООО «РСУ-2».

В ходе проведения проверки были выявлены нарушения в части наличия задолженности по заработной плате в сумме 230347 руб. перед работниками Общества за октябрь 2017 г.

Работодателю выдано предписание о необходимости погашения задолженности по заработной плате.

Исполнение предписания находится на контроле у Государственной инспекции труда в Липецкой области.

В отношении виновных лиц возбуждено дело об административном правонарушении.

219
#зарплата #задолженность

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