Липецким строителям не выплачивают зарплату

В ситуацию пришлось вмешаться Госинспекции труда

Государственной инспекцией труда в Липецкой области проведена проверка в отношении ООО «РСУ-2».

В ходе проведения проверки были выявлены нарушения в части наличия задолженности по заработной плате в сумме 230347 руб. перед работниками Общества за октябрь 2017 г.

Работодателю выдано предписание о необходимости погашения задолженности по заработной плате.

Исполнение предписания находится на контроле у Государственной инспекции труда в Липецкой области.

В отношении виновных лиц возбуждено дело об административном правонарушении.