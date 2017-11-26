Общество
30 минут назад
В Тербунском районе горел дом
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В 03:06 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании дома в Тербунском районе, селе Апухтино, на ул. Центральная, д.14.
К месту пожара выехали: 1 отделение 30 ОПСП, 1 отделение 26 ПСЧ, ДПД (1 чел.).
В результате загорания огнем повреждена внутренняя отделка дома и домашнее имущество на площади 12 кв. м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
К месту пожара выехали: 1 отделение 30 ОПСП, 1 отделение 26 ПСЧ, ДПД (1 чел.).
В результате загорания огнем повреждена внутренняя отделка дома и домашнее имущество на площади 12 кв. м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
108