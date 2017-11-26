В Тербунском районе горел дом

В 03:06 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании дома в Тербунском районе, селе Апухтино, на ул. Центральная, д.14.



К месту пожара выехали: 1 отделение 30 ОПСП, 1 отделение 26 ПСЧ, ДПД (1 чел.).



В результате загорания огнем повреждена внутренняя отделка дома и домашнее имущество на площади 12 кв. м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.