Общество

30 минут назад

В Тербунском районе горел дом

108
#пожар
В Тербунском районе горел дом
В 03:06 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании дома в Тербунском районе, селе Апухтино, на ул. Центральная, д.14.

К месту пожара  выехали: 1 отделение 30 ОПСП, 1 отделение 26 ПСЧ, ДПД (1 чел.).

В результате загорания огнем повреждена внутренняя отделка дома и домашнее имущество на площади 12 кв. м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
108
#пожар

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