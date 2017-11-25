Второй тай-брейк подряд «Липецк-Индезит» выиграть не сумел

Впервые в сезоне "индезиточки" отдали соперницам пятую партию.

Сегодня липецкие волейболистки потерпели поражение в Курске от местного «ЮЗГУ-Атома» - 2:3.

Про такие матчи говорят, что это была встреча соседей по турнирной таблице. До матча курянки занимали 4-е место в турнирной таблице, а липчанки – 5-е. Разница между командами составляла два очка.

Сегодня «Индезит-Липецк» был близок к тому чтобы выиграть, причем – в основное время. В четвертой партии у нашей команды был один матч-бол (т.е. возможность выиграть матч в следующем розыгрыше мяча). Но на победное касание «Липецк-Индезит» в итоге не наиграл…

Два первых сета завершились со счетом 25:22, с той разницей, что сначала выиграли хозяйки паркета, а затем – липчанки.

Самый убедительный отрезок подопечные Геннадия Смирнова провели в третьей партии, в которой быстро вырвались вперед и ко второму техническому перерыву вели с комфортным заделом – 18:11. Затем преимущество выросло еще больше – 21:13. В итоге более чем уверенные - 25:18 в пользу липчанок. В тот момент показалось, что «Липецк-Индезит» сумеет выиграть в Курске.

Четвертая партия получилась упорной – 11:11, 13:13, 14:14.… К техническому перерыву впереди были хозяйки – 16:14, затем их превосходство немного выросло – 18:15. Но липчанки сумели прибавить при счете 21:19 в пользу соперниц они выиграли три розыгрыша подряд и вырвались вперед – 22:21. А затем счет стал – 24:23 в пользу нашей команды и именно в этот момент «Липецк-Индезит» оказался на волосок от победы. Но хозяйки вышли из сложной ситуации, а затем на «тянучке» выиграли – 27:25.

В итоге тай-брейк. Любопытно, что в прошлом туре липчанки у себя дома после поражения от «Приморочки» - 0:3 во втором матче вырвали победу именно в укороченной пятой партии, а вообще до сегодняшнего дня выиграли три тай-брейка из трех.

Но сегодня везение закончилось. Равная борьба наблюдалась только до счета – 5:5. Затем «Липецк-Индезит» проиграл шесть розыгрышей подряд, счет стал – 11:5, что, по сути, предрешило исход матча. В оставшееся время «ЮЗГУ-Атом» под аплодисменты местной публики довел до победы сет – 15:8, и соответственно и весь матч – 3:2.

Завтра в Курске командам предстоит встретиться вновь.