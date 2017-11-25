В мире
30 минут назад
ВСУ взяли под контроль два поселка в нейтральной зоне Донбасса
Об этом говорится в сообщении АТО на странице в Facebook.
Украинские военные взяли под контроль два поселка Донецкой области в нейтральной зоне Донбасса, сообщает пресс-центр военной операции в Донбассе (АТО). «Вооруженные Силы Украины контролируют Травневое и Гладосово»,— говорится в сообщении АТО на странице в Facebook.
Ранее о том, что украинские военные вошли в два населенных пункта в нейтральной зоне в Донбассе, сообщали украинские СМИ. Миссия ОБСЕ заявляла, что проверяет эту информацию, - пишет "Коммерсантъ".
Напомним, между самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР) и Киевом планируется обмен пленных. По словам главы ДНР Александра Захарченко, он поддержал инициативу, согласно которой Украина готова освободить 306 человек в рамках обмена пленными в Донбассе. В свою очередь, Киев ждет от ополченцев освобождения более 70 человек до Нового года.
Ранее о том, что украинские военные вошли в два населенных пункта в нейтральной зоне в Донбассе, сообщали украинские СМИ. Миссия ОБСЕ заявляла, что проверяет эту информацию, - пишет "Коммерсантъ".
Напомним, между самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР) и Киевом планируется обмен пленных. По словам главы ДНР Александра Захарченко, он поддержал инициативу, согласно которой Украина готова освободить 306 человек в рамках обмена пленными в Донбассе. В свою очередь, Киев ждет от ополченцев освобождения более 70 человек до Нового года.