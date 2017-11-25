В центре столицы водитель объехал пробку по тротуару прямо около Кремля

В Москве нарушитель на иномарке объехал пробку около Кремля по тротуару и выложил видео с регистратора в Сеть. Этим роликом заинтересовались правоохранители.





Ранее в сети появился ролик, на котором видно, что молодой человек едет по пешеходной дорожке прямо у стен Кремля и при этом нецензурно ругается на прохожих. Как утверждают некоторые СМИ, за рулем был 18-летний сын московского бизнесмена, который неоднократно так делал.







































Госавтоинспекция Москвы изучает видеозапись, на которой автомобиль объезжает по тротуару пробку в центре столицы, - сообщили РИА-Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.Ранее в сети появился ролик, на котором видно, что молодой человек едет по пешеходной дорожке прямо у стен Кремля и при этом нецензурно ругается на прохожих. Как утверждают некоторые СМИ, за рулем был 18-летний сын московского бизнесмена, который неоднократно так делал.