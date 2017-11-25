В России

40 минут назад

В центре столицы водитель объехал пробку по тротуару прямо около Кремля

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#Кремль #Москва #пробка #водитель #мажор
В центре столицы водитель объехал пробку по тротуару прямо около Кремля

В Москве нарушитель на иномарке объехал пробку около Кремля по тротуару и выложил видео с регистратора в Сеть. Этим роликом заинтересовались правоохранители.

Госавтоинспекция Москвы изучает видеозапись, на которой автомобиль объезжает по тротуару пробку в центре столицы, - сообщили РИА-Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Ранее в сети появился ролик, на котором видно, что молодой человек едет по пешеходной дорожке прямо у стен Кремля и при этом нецензурно ругается на прохожих. Как утверждают некоторые СМИ, за рулем был 18-летний сын московского бизнесмена, который неоднократно так делал.



















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#Кремль #Москва #пробка #водитель #мажор

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