40 минут назад
В центре столицы водитель объехал пробку по тротуару прямо около Кремля
В Москве нарушитель на иномарке объехал пробку около Кремля по тротуару и выложил видео с регистратора в Сеть. Этим роликом заинтересовались правоохранители.
Ранее в сети появился ролик, на котором видно, что молодой человек едет по пешеходной дорожке прямо у стен Кремля и при этом нецензурно ругается на прохожих. Как утверждают некоторые СМИ, за рулем был 18-летний сын московского бизнесмена, который неоднократно так делал.