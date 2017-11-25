В России
57 минут назад
В Якутии оправдали хозяев «облитого водой в 50-градусный мороз» пса
Снимок зверски убитой собаки в мессенджерах оказался фейком.
В МВД Якутии проверили появившуюся в СМИ информацию о гибели собаки, которую, как утверждалось, нетрезвый хозяин облил водой и оставил умирать на 50-градусном морозе. Как пояснили в полиции, мареммо-абруццкая овчарка страдала от болезни Карре (чумка) и была частично парализована.
Семья приняла решение усыпить собаку и обратилась к волонтерам. Те забрали умирающее животное, - пишет "Российская газета".
Спустя время в мессенджере WhatsApp начал распространяться снимок уже мертвого пса с якобы подробностями его смерти.
В МВД добавили, что питомец был любимцем многодетной семьи, которая характеризуются положительно.
Семья приняла решение усыпить собаку и обратилась к волонтерам. Те забрали умирающее животное, - пишет "Российская газета".
Спустя время в мессенджере WhatsApp начал распространяться снимок уже мертвого пса с якобы подробностями его смерти.
В МВД добавили, что питомец был любимцем многодетной семьи, которая характеризуются положительно.