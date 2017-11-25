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57 минут назад

В Якутии оправдали хозяев «облитого водой в 50-градусный мороз» пса‍

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#Якутия #суд #собака
В Якутии оправдали хозяев «облитого водой в 50-градусный мороз» пса‍

Снимок зверски убитой собаки в мессенджерах оказался фейком.

В МВД Якутии проверили появившуюся в СМИ информацию о гибели собаки, которую, как утверждалось, нетрезвый хозяин облил водой и оставил умирать на 50-градусном морозе. Как пояснили в полиции, мареммо-абруццкая овчарка страдала от болезни Карре (чумка) и была частично парализована.

Семья приняла решение усыпить собаку и обратилась к волонтерам. Те забрали умирающее животное, - пишет "Российская газета".

Спустя время в мессенджере WhatsApp начал распространяться снимок уже мертвого пса с якобы подробностями его смерти.

В МВД добавили, что питомец был любимцем многодетной семьи, которая характеризуются положительно.
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#Якутия #суд #собака

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