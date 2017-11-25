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В Ленинградской области угнали машину с грудничком
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И сразу вернули...
В Ленинградской области злоумышленники угнали автомобиль с младенцем внутри, но сразу вернули. 34-летняя жительница Всеволожского района Ленинградской области оставила Cadillac Escalade на стоянке в деревне Порошкино и отправилась в магазин. В иномарке оставался запертым 3-месячный ребенок, - сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Жительница Ленинградской области закрыла своего грудного ребенка в иномарке, пока посещала магазин, в это время автомобиль украли, а потом вернули вместе с ребенком.
"В полицию обратилась 34-летняя жительница Всеволожского района Ленинградской области. Гражданка заявила, что неизвестные злоумышленники похитили ее автомобиль Cadillac Escalade со стоянки в деревне Порошкино, в котором она оставила своего 3-месячного ребенка, на то время, что провела в магазине", — сказано в сообщении.
Сотрудники полиции незамедлительно прибыли по указанному адресу, где обнаружили заявительницу, которая сообщила, что злоумышленник вернул ее иномарку вместе с ребенком на место парковки. Ребенок не пострадал.
По факту оставления ребенка в опасности возбуждено уголовное дело по признакам статьи 125 УК России (оставление в опасности). Оставившей ребенка женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - передает РИА-Новости.
Жительница Ленинградской области закрыла своего грудного ребенка в иномарке, пока посещала магазин, в это время автомобиль украли, а потом вернули вместе с ребенком.
"В полицию обратилась 34-летняя жительница Всеволожского района Ленинградской области. Гражданка заявила, что неизвестные злоумышленники похитили ее автомобиль Cadillac Escalade со стоянки в деревне Порошкино, в котором она оставила своего 3-месячного ребенка, на то время, что провела в магазине", — сказано в сообщении.
Сотрудники полиции незамедлительно прибыли по указанному адресу, где обнаружили заявительницу, которая сообщила, что злоумышленник вернул ее иномарку вместе с ребенком на место парковки. Ребенок не пострадал.
По факту оставления ребенка в опасности возбуждено уголовное дело по признакам статьи 125 УК России (оставление в опасности). Оставившей ребенка женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - передает РИА-Новости.
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