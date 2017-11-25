сегодня, 15:09
Кудрин считает возможным участие Навального в выборах в 2018 году
Экс-министр финансов РФ, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин считает, что блогер Алексей Навальный может участвовать в выборах 2018 года при условии соблюдения всех процедур.
"Я думаю, что при соответствующем соблюдении всех процедур он, конечно, должен участвовать, потому что он заметный член общества, политик. Но еще раз подчеркиваю, при соблюдении всех необходимых законодательных процедур", - сказал он журналистам.
Навальный ранее заявил о своих президентских амбициях, однако российское законодательство в настоящий момент не позволяет ему зарегистрироваться кандидатом из-за судимости по тяжкой статье Уголовного кодекса, - передает "Интерфакс".
Выборы президента России должны состояться 18 марта 2018 года, а избирательная кампания - стартовать в период с 7 до 17 декабря 2017 года. О своих президентских амбициях уже заявили лидер "Яблока" Григорий Явлинский, КПРФ Геннадий Зюганов и ЛДПР Владимир Жириновский, журналистки Ксения Собчак и Екатерина Гордон.