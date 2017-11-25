Бывший тренер «Индезита» попытается возглавить сборную России

Ришат Гилязутдинов будет участвовать в конкурсе на «замещение вакантной должности».

Отлично знакомый липецким болельщикам Ришат Гилязутдинов получит шанс возглавить женскую сборную России по волейболу.

Вчера на заседании президиума Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) были отправлены в отставку главный тренер национальной команды Константин Ушаков и старший тренер Владимир Кузюткин. Причиной стало фиаско сборной России на чемпионате Европы-2017 в Грузии и Азербайджане, в котором под руководством тренерского тандема наша команда не смогла защитить титул, завоеванный в 2013 и 2015 годах, и уступила в четвертьфинале турчанкам – 0:3.

Нового тренера сборной России выберут… по конкурсу. Президент ВФВ Станислав Шевченко заявил, что первыми претендентами стали 45-летний Ришат Гилязутдинов, который с 2009 года бессменно тренирует клуб суперлиги «Динамо» (Казань) и 53-летний Вадим Панков, работающий в «Заречье-Одинцово», а также заведующий ближайшим резервом сборной страны (в 2017 году он привел нашу молодежную сборную к «серебряным» медалям чемпионата мира в Мексике, а со студенческой командой выиграл Всемирную Универсиаду в Тайбэе). Так же не исключено появление иностранного тренера. По информации russiavolley.ru, на должность претендуют Борис Колчин из Латвии и серб Зоран Терзич. Перед тренером будет поставлена задача завоевать медали ближайшего крупного турнира – чемпионата мира, который стартует 30 сентября 2018 года в Японии.

Ранее Ришат Гилязутдинов уже претендовал на пост тренера сборной России, но проигрывал другим кандидатам. При этом он ударно трудился в клубе и продолжал копить титулы: победитель (2014 г) и «бронзовый» призер (2012) Лиги чемпионов, победитель клубного чемпионата мира (2014), обладатель Кубка ЕКВ (2017), 5-кратный чемпион России.

О перспективах Гилязутдинова на посту тренера главной команды страны высказалась 2-кратная «серебряная» призер Олимпийских Игр Любовь Соколова.

«Думаю, что может и Ришат возглавить сборную, потому что он уже был кандидатом и имеет большой опыт работы на высоком уровне. И это будет хороший вариант для сборной», - заявила знаменитая волейболистка.

Экспертный совет ВФВ определится с кандидатом тренера сборной ориентировочно 10 декабря.

Напомним, что бывший игрок сборной Казахстана Ришат Гилязутдинов дебютировал на тренерском мостике именно в Липецке, в 1996 году став помощником главного тренера «Магии». В «Магии», «Стиноле» (под этими названиями раньше выступал «Липецк-Индезит») работал ассистентом до 2000 года. Именно под его руководством липецкий клуб добился наивысшего результата в истории – 4-го места в чемпионате-2000/01 и на следующий сезон выступал в Кубке ЕКВ (Европейской конфедерации волейбола), втором по значимости клубном турнире Старого Света. Да, были времена…



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