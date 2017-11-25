Региональный фонд социального страхования оплатил больничные на 1,4 млрд. рублей



126,1 тыс. больничных листа по временной нетрудоспособности и беременности и родам были оплачены за три квартала Государственным учреждением – Липецким региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации. Сумма выплат по ним составила 1,4 млрд. рублей.



Кроме того, за счет средств, выделяемых Фондом обязательного медицинского страхования, было оплачено 19 627 талонов родовых сертификатов — сумма выплат оп ним составила 79,2 млн. рублей.

Как отметили в пресс-службе регионального отделения фонда социального страхования, с 1 июля медицинские организации на всей территории России могут оформлять листки нетрудоспособности в электронном виде. В Липецкой области почти за 5 месяцев выдано более 12 тысяч электронных больничных — это второе место по количеству оформленных электронных больничных. Лидером реализации проекта остается Белгородская область. Там оформлено уже более 19 тысяч электронных документов. В соотношении с бумажными больничными по количеству выданных электронных листов лидирует Республика Мордовия (больше 9,34%), затем идут Белгородская область – 7,55%, Липецкая область – 7,13% и Чеченская Республика – 5,05%.