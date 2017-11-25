Общество

сегодня, 13:26

В Липецке посвящали в казаки

2 202
#праздник #казаки #обряд
В Липецке посвящали в казаки

"День штанов" отметили на празднике.

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Казачий праздник "Слава богу, мы казаки!" открылся на площадке перед областным центром кино, культуры и народного творчества в Липецке утром в субботу, 25 ноября. Торжество, концерт и ярмарка собрало около трех сотен казаков и казачек от мала до велика.

По казачьей традиции, праздник открыли благословением. Свое добро на гулянья дал начальник отдела по взаимодействию с казачеством протоиерей липецкой Епархии Иоанн. Обращением по-казацки начал речь в честь открытия первого показательного смотра казачьих региональных организаций "Казачья ассамблея" начальник управления внутренней политики Алексей Грушихин.

- Здорово ночевали, братья казаки! - и толпа на эту фразу отозвалась громогласным ответным приветствием. - Сегодня мы придумали показательный смотр - "Казачью ассамблею", участниками которого выступили все активные сообщества. Нас ждут народные танцы и песни, обряд посажения на коня, конкурсы, смотр казачат - кадетских классов.

Одним из самых трогательных моментов праздника стал обряд посвящения в казаки. Посажение на коня - это вариант племенной инициализации, посвящение мальчика в мужчину. Если в Амазонии мальчикам нужно сунуть руку в перчатку с кусающими муравьями, то у наших казаков, чтобы стать мужчиной нужно сесть на коня. Обряд проходят мальчики старше пяти лет. Старейший казак сажает мальчика на коня, дает ему шашку и благословляет на выезд. Если ребенок не испугался и удержался в седле, хорошо себя показал, то теперь он - настоящий казак. И теперь может носить ... штаны. Именно так еще называли обряд инициализации у казаков - "День штанов". До посажения на коня мальчик имел право носить только длинную рубаху. Впрочем в ноябре в России без исподнего несколько прохладно, и День штанов для участника обряда Руслана Мерзлякова прошел в брюках с красными лампасами. Несмотря на огромное волнение, юноша достойно прошел испытание и получил хорошую оценку от старших товарищей - "Любо!".

Танцы, песни и обряды - не единственное, чем сегодня казаки радуют Липецк. На площади у центра культуры развернулась ярмарка. Работать она будет и завтра. Свои товары представляют фермеры и казаки. Причем вторые, видимо, встали в оппозицию к первым. Ножи и шашки, сало и ароматные колбасы встали напротив палаток с товарами "Вещь за 500" и китайскими джинсами. Впрочем, одежда, подобной которой полны дешевые магазины, особым спросом у гостей ярмарки не пользуются.

Куда в большем почете соленья, копчености, мед и натуральная колбаса. Ценник на колечко а-ля "Краковская" кусается, выйдет примерно рублей на 300. Зато, заверяет молодой отец и производитель колбасы, его угощения с удовольствием ест и потом не болеет двухлетний ребенок. Рецепт прост - хорошее мясо с местных подворий и "делать как для себя".

Всегда шумно и у выездной мастерской кузнеца. Облаченный в меха и кожи мужчина приглашает детей вместе выковать подкову. Рядом своего часа ждали лошади из спортивного клуба. Без всяких торжественных речей и шашек свою инициализацию проходила вся желающая ребятня. Так что на одного официального новоявленного казака у нас за кулисами возникло еще с десяток "полукровок". 

Праздник в Липецке проходит в рамках проекта "Казаки верны Отечеству", он призван сохранить и популяризировать культурное наследие местных казаков.


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2 202
#праздник #казаки #обряд

Комментарии (2)

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сосед с опытной

11 минут назад
средства производства отняли у народа, теперь новое сословие создают для защиты награбленного. а чтобы вопросы не задавали, специальных сектантов из РПЦ пригласили.
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