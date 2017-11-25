За липецкого футболиста сборной России просят 6 миллионов евро

Антона Заболотного продадут из-за долгов?

26 летний воспитанник липецкого футбола Антон Заболотный, проводящий лучший сезон в своей карьере, вновь оказался в центре внимания.

В нынешнем сезоне он защищает цвета дебютанта РФПЛ «Тосно» из Ленинградской области, в 17 матчах забил 4 года, сделал 2 результативные передачи и впервые в жизни удостоился приглашения в сборную России, приняв участие в товарищеских матчах против Южной Кореи, Ирана и Аргентины.

И вот появилась информация о том, что «Тосно» зимой планирует продать Заболотного, как и другого своего нападающего Николая Маркова (16 матчей, 5 голов). Причина – финансовые сложности тосненцев. Для того, чтобы покрыть долги, им придется расстаться с кем-то из лидеров.

Эксперты сайта Sportbox.ru еще две недели предположили, что Заболотного могли бы купить ЦСКА или «Краснодар», которым не мешало бы усиление атаки. Но генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко заявил, что пока письменных обращений с предложениями о покупке Заболотного не поступало. Вместе с тем в интервью СМИ он фактически подтвердил желание клуба продать Антона Заболотного.



- Первому попавшемуся клубу на его условиях мы, конечно же, Антона не отдадим. Должна сложиться ситуация так, чтобы выгодно было всем сторонам – и нам, и потенциальному покупателю, и самому Антону, - сформулировал свою позицию генеральный директор.

Сообщается, что клуб из Ленинградской области хотел бы выручить за липчанина не менее 6 миллионов евро.

Сегодня в 16.30 Заболотный примет участие в домашнем матче «Тосно» с тульским «Арсеналом», но видимо это будет один из его последних матчей в составе прежней команды.

Антон Заболотный начинал заниматься футболом в СДЮШОР «Металлург» у тренера Олега Криволуцкого, затем в юном возрасте уехал в столичный интернат ЦСКА. Выступал за астраханский «Волгарь-Газпром», екатеринбургский «Урал», брянское «Динамо», «Уфу», воронежский «Факел». За липецкий «Металлург» во взрослом футболе никогда не играл, но однажды в интервью GOROD48 сказал, что мечтает, чтобы все лучшие воспитанники липецкого футбола собрались бы в одной команде на малой родине.



Фото rsport.ria.ru

