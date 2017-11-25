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50 минут назад

В мексиканском аэропорту задержали завернувшегося в бриллианты испанца

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#бриллианты #контрабанда #Мехико #испанец
В мексиканском аэропорту задержали завернувшегося в бриллианты испанца

Иностранец обмотал вокруг своего тела бриллианты и пытался их провезти через границу.

Крупный груз контрабандных бриллиантов был задержан в пятницу в аэропорту мексиканской столицы. Их перевозил испанский гражданин — спрятанными в сумке и обернутыми вокруг своего тела.

"В аэропорту Мехико федеральная полиция Мексики задержала испанского гражданина, который намеревался провезти в Колумбию 11,5 тысячи бриллиантов, не заявив об их законном происхождении. Задержанный мог входить в международную сеть контрабанды бриллиантов из Африки", – говорится в сообщении полиции в Twitter.

Испанец вел себя подозрительно, и его попросили предъявить для осмотра ручную кладь. В ней было найдено второе дно, где оказались спрятаны бриллианты, расфасованные в пластиковые пакеты. Остальные пакеты были привязаны к телу контрабандиста, - передает РИА-Новости.
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#бриллианты #контрабанда #Мехико #испанец

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