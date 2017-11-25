В мире
58 минут назад
Свыше 230 человек погибли после теракта в Египте
108
В результате теракта погибли 235 человек.
В Египте сотрудники правоохранительных органов активизировали борьбу с террористами. В ходе операции около деревни Аль-Рисан в Северном Синае силовики уничтожили 30 боевиков. Спецоперация получила название «Месть за мучеников» и началась через несколько часов после нападения на мечеть провинции Эль-Ариш в Северном Синае. В результате того теракта погибли 235 человек, - пишет Газета.ru.
Египетские силовики в ходе спецоперации около деревни Аль-Рисан в Северном Синае уничтожили 30 боевиков. Операция получила название «Месть за мучеников» и началась через несколько часов после нападения на мечеть, сообщает телеканал Sky News Arabia. Силы северо-синайской полиции в сотрудничестве с военно-воздушными силами Египта продолжают искать опорные пункты террористов, - отметили в полиции.
Во время пятничной молитвы 24 ноября в мечети населенного пункта Эр-Рауда египетской провинции Эль-Ариш в Северном Синае был совершен теракт. Боевики окружили здание мечети на четырех внедорожниках и подорвали взрывное устройство в толпе прихожан, после чего открыли беспорядочный огонь по выбегавшим из здания людям.
СМИ сообщали, что террористы стреляли и по медикам, прибывавшим к мечети, чтобы забрать оттуда раненых и погибших. Всего в мечети в этот момент находилось порядка 500 человек. По словам очевидцев, нападавших было от 15 до 20 человек. Прежде чем скрыться, они также подожгли некоторые автомобили прихожан.
По последним данным прокуратуры Египта, погибли 235 человек, несколько десятков получили ранения различной степени тяжести. Большую часть погибших составляют гражданские лица, но есть также несколько военных.
После трагедии полиция оцепила район, а также перекрыла две крупные трассы около места теракта. В провинциях Северный Синай и Южный Синай введено чрезвычайное положение, а войска были приведены в повышенную боевую готовность.
Источники в египетских силовых структурах не исключают, что бойня в Эр-Рауде — дело рук исламистов из группировки «Вилаят Синай», присягнувшей два года назад на верность самопровозглашенному «халифу» террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). Боевики этой организации и ранее атаковали армейские блокпосты, нападали на склады с оружием, захватывали полицейские участки на Северном Синае.
Вечером того же дня в Египте сотрудники правоохранительных органов ударами с двух беспилотных летательных аппаратов уничтожили два автомобиля, в которых находились боевики, причастные к нападению на мечеть. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на источник в египетской службе безопасности. Дроны атаковали автомобили в пустынной местности. В результате спецоперации были ликвидированы 15 боевиков.
В Египте был объявлен трехдневный траур. Об этом сообщила президентская администрация. Глава государства Абдель Фаттах ас-Сиси пообещал, что всех причастных к теракту ждет «неотвратимое наказание». По его словам, «рука правосудия дотянется до всех, кто участвовал, содействовал, поддерживал и финансировал или подстрекал к совершению этого преступления».
Соболезнования в связи с терактом выразил президент России Владимир Путин.
«Убийство мирных людей в ходе богослужения поражает своей жестокостью и цинизмом. Мы в очередной раз убеждаемся, что террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали», — говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
Путин подтвердил, что Россия готова к дальнейшему наращиванию взаимодействия с дружественным Египтом в борьбе с силами международного терроризма. Президент России передал слова сочувствия родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. О необходимости бороться с терроризмом и его идеологией после трагедии в Египте заявил и президент США Дональд Трамп.
«Мир не должен терпеть терроризм, мы должны побороть его в военном плане и дискредитировать экстремистскую идеологию, которая формирует базу для его существования», — написал он в своем твиттере.
Огни Эйфелевой башни погасли в ночь с 24 на 25 ноября в память о жертвах атаки в Египте. Об этом сообщила мэр Парижа Анн Идальго.
«Я выражаю соболезнования семьям жертв и поддержку пострадавшим. Сегодня в полночь огни Эйфелевой башни погаснут в знак траура по жертвам в Египте», — написала она.
Ростуризм призвал россиян в Египте соблюдать осторожность после нападения на мечеть. Об этом сообщала пресс-служба ведомства.
«24 ноября 2017 года в Египте была совершена террористическая атака на молящихся в мечети Эр-Рауда, расположенной на севере Синайского полуострова. Жертвами теракта стали 235 человек, еще 109 получили ранения. В связи с происшествием МИД России напомнил о действующих рекомендациях в адрес российских граждан, находящихся в Египте, призывающих проявлять осмотрительность и избегать посещения районов повышенной террористической опасности», — говорилось в сообщении.
Информации о пострадавших при атаке россиянах не поступало.
Египетские силовики в ходе спецоперации около деревни Аль-Рисан в Северном Синае уничтожили 30 боевиков. Операция получила название «Месть за мучеников» и началась через несколько часов после нападения на мечеть, сообщает телеканал Sky News Arabia. Силы северо-синайской полиции в сотрудничестве с военно-воздушными силами Египта продолжают искать опорные пункты террористов, - отметили в полиции.
Во время пятничной молитвы 24 ноября в мечети населенного пункта Эр-Рауда египетской провинции Эль-Ариш в Северном Синае был совершен теракт. Боевики окружили здание мечети на четырех внедорожниках и подорвали взрывное устройство в толпе прихожан, после чего открыли беспорядочный огонь по выбегавшим из здания людям.
СМИ сообщали, что террористы стреляли и по медикам, прибывавшим к мечети, чтобы забрать оттуда раненых и погибших. Всего в мечети в этот момент находилось порядка 500 человек. По словам очевидцев, нападавших было от 15 до 20 человек. Прежде чем скрыться, они также подожгли некоторые автомобили прихожан.
По последним данным прокуратуры Египта, погибли 235 человек, несколько десятков получили ранения различной степени тяжести. Большую часть погибших составляют гражданские лица, но есть также несколько военных.
После трагедии полиция оцепила район, а также перекрыла две крупные трассы около места теракта. В провинциях Северный Синай и Южный Синай введено чрезвычайное положение, а войска были приведены в повышенную боевую готовность.
Источники в египетских силовых структурах не исключают, что бойня в Эр-Рауде — дело рук исламистов из группировки «Вилаят Синай», присягнувшей два года назад на верность самопровозглашенному «халифу» террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). Боевики этой организации и ранее атаковали армейские блокпосты, нападали на склады с оружием, захватывали полицейские участки на Северном Синае.
Вечером того же дня в Египте сотрудники правоохранительных органов ударами с двух беспилотных летательных аппаратов уничтожили два автомобиля, в которых находились боевики, причастные к нападению на мечеть. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на источник в египетской службе безопасности. Дроны атаковали автомобили в пустынной местности. В результате спецоперации были ликвидированы 15 боевиков.
В Египте был объявлен трехдневный траур. Об этом сообщила президентская администрация. Глава государства Абдель Фаттах ас-Сиси пообещал, что всех причастных к теракту ждет «неотвратимое наказание». По его словам, «рука правосудия дотянется до всех, кто участвовал, содействовал, поддерживал и финансировал или подстрекал к совершению этого преступления».
Соболезнования в связи с терактом выразил президент России Владимир Путин.
«Убийство мирных людей в ходе богослужения поражает своей жестокостью и цинизмом. Мы в очередной раз убеждаемся, что террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали», — говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
Путин подтвердил, что Россия готова к дальнейшему наращиванию взаимодействия с дружественным Египтом в борьбе с силами международного терроризма. Президент России передал слова сочувствия родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. О необходимости бороться с терроризмом и его идеологией после трагедии в Египте заявил и президент США Дональд Трамп.
«Мир не должен терпеть терроризм, мы должны побороть его в военном плане и дискредитировать экстремистскую идеологию, которая формирует базу для его существования», — написал он в своем твиттере.
Огни Эйфелевой башни погасли в ночь с 24 на 25 ноября в память о жертвах атаки в Египте. Об этом сообщила мэр Парижа Анн Идальго.
«Я выражаю соболезнования семьям жертв и поддержку пострадавшим. Сегодня в полночь огни Эйфелевой башни погаснут в знак траура по жертвам в Египте», — написала она.
Ростуризм призвал россиян в Египте соблюдать осторожность после нападения на мечеть. Об этом сообщала пресс-служба ведомства.
«24 ноября 2017 года в Египте была совершена террористическая атака на молящихся в мечети Эр-Рауда, расположенной на севере Синайского полуострова. Жертвами теракта стали 235 человек, еще 109 получили ранения. В связи с происшествием МИД России напомнил о действующих рекомендациях в адрес российских граждан, находящихся в Египте, призывающих проявлять осмотрительность и избегать посещения районов повышенной террористической опасности», — говорилось в сообщении.
Информации о пострадавших при атаке россиянах не поступало.
108