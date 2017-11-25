Южный ветер принесет в Липецкую область небольшой снег

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем временами также небольшой снег, на дорогах гололедица.

Ветер южный, 3-8 м/сек. Температура ночью от 5 до 10 градусов мороза, при прояснениях столбик ртутного термометра опустится до -14, днем ожидается от 1 до 6 градусов мороза.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура ночью от 8 до 10 градусов мороза, днем 3-5 мороза.