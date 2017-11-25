Общество

сегодня, 10:09

Глава Липецкого района сохранил свой пост

14 733
#выборы #глава #
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Глава Липецкого района сохранил свой пост

Депутаты райсовета выбрали главу Липецкого района. Им стал прежний глава - Александр Коростелёв.

24 ноября на сессии совета депутатов Липецкого района Александр Коростелёв  единогласно избран главой.

Главу избирали по новым правилам, не тайным голосованием народа, а по результатам работы конкурсной комиссии. Предложенную комиссией кандидатуру утвердили районные депутаты.

Коростелев Александр Андреевич родился в 1960 году в селе Кузьминские Отвержки Липецкого района, после окончания в 1976 году Кузьмино-Отвержской средней школы поступил и в 1982 году окончил Липецкий политехнический институт по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство» с присвоением квалификации инженер-механик. С 1982 по 1984 год проходил службу в рядах Советской Армии. После службы вернулся в родное село. Работал механиком на птицефабрике «Липецкая», был секретарем партийной организации данного предприятия. С 1992 года возглавлял крестьянско-фермерское хозяйство «Русь». В 1998 году был  избран главой администрации Кузьмино-Отвержского сельсовета. В 2000 году переведен на должность директора ОГУП «Рудничное». С 2002 по 2007 год являлся генеральным директором ФГУП «Гелиос». 
С декабря 2007 года глава Липецкого муниципального района. Александр Андреевич женат, воспитывает дочь.

Фото: www.lipradm.ru

14 733
#выборы #глава #
1

Комментарии (14)

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РУСБОР

6 минут назад
Ну а что Вы хотите.... Ведь сказано всем нам: СУВЕРЕННАЯ ДЕМОКРАТИЯ.... Это когда "избранные" суверены" выбирают нам главу администрации....Я Вам по секрету скажу, КПСС-Едро испытания провели в лагере и выяснилось у них открытие, что вот такая демократия с суверенным акцентом самая совершенная в мире. Во как...А Вы говорите застой..У них .ПРОГРЕССС........блин
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Нам

14 минут назад
От этого не холодно,не жарко.Вася Пупкин или Александр Коростылев,все одно и то же.Народ ответственности за его выборы не несет.
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?

20 минут назад
если ему 7 десяток лет то какую дочь он воспитывает, 45 -летнюю девачку ?
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1

26 минут назад
и вот этот старый дед, который чинил трактора и лапал птичниц и свинарок теперь руководит всей областью
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Срак

30 минут назад
первое, что делает каммунист, попав на пост - устраивает к себе замом сынка, зятя, тещу, * голубова. Или в оргыны унутренных и наружных дел
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Настя

32 минуты назад
Бухарик. И все
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мистер

37 минут назад
..Верной дорогой идём,товарищи...Бэк ин ЮССА..
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Разворуев и зять

40 минут назад
а каммуняки орут - дайте нам власть , все изменится ! А на всех постах одни коммунисты и так до сих пор начиная от Путинас
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Чмошники

40 минут назад
Так в пипецкой области брат да сват да кумовья да сыновья жены девери отцы как не взгляни так подлецы и алкаши и тунеядцы и все на шее нашей братцы
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противная рожа

46 минут назад
ничто не изменится
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