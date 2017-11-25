Глава Липецкого района сохранил свой пост

Депутаты райсовета выбрали главу Липецкого района. Им стал прежний глава - Александр Коростелёв.

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24 ноября на сессии совета депутатов Липецкого района Александр Коростелёв единогласно избран главой.Главу избирали по новым правилам, не тайным голосованием народа, а по результатам работы конкурсной комиссии. Предложенную комиссией кандидатуру утвердили районные депутаты.Коростелев Александр Андреевич родился в 1960 году в селе Кузьминские Отвержки Липецкого района, после окончания в 1976 году Кузьмино-Отвержской средней школы поступил и в 1982 году окончил Липецкий политехнический институт по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство» с присвоением квалификации инженер-механик. С 1982 по 1984 год проходил службу в рядах Советской Армии. После службы вернулся в родное село. Работал механиком на птицефабрике «Липецкая», был секретарем партийной организации данного предприятия. С 1992 года возглавлял крестьянско-фермерское хозяйство «Русь». В 1998 году был избран главой администрации Кузьмино-Отвержского сельсовета. В 2000 году переведен на должность директора ОГУП «Рудничное». С 2002 по 2007 год являлся генеральным директором ФГУП «Гелиос».С декабря 2007 года глава Липецкого муниципального района. Александр Андреевич женат, воспитывает дочь.