Происшествия
35 минут назад
Столкновение грузовика и легкового автомобиля обошлось без пострадавших
Авария произошла на трассе «Дон».
Сегодня в 00:40 на 347 километре трассы «Дон»возле села Озерки Становлянского района столкнулись легковой автомобиль «Kia Optima» и грузовик «КамАЗ».
На месте аварии работали спасатели. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, в результате ДТП пострадавших нет.
На месте аварии работали спасатели. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, в результате ДТП пострадавших нет.