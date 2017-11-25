Происшествия

35 минут назад

Столкновение грузовика и легкового автомобиля обошлось без пострадавших

360
#авария #ДТП
Столкновение грузовика и легкового автомобиля обошлось без пострадавших

Авария произошла на трассе «Дон».

Сегодня в 00:40 на 347 километре трассы «Дон»возле села Озерки Становлянского района столкнулись легковой автомобиль «Kia Optima» и грузовик «КамАЗ».

На месте аварии работали спасатели. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, в результате ДТП пострадавших нет.
360
#авария #ДТП

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