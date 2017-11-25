Происшествия
сегодня, 09:11
В Липецкой области ищут свидетелей страшной аварии
Участники ДТП просят откликнутся владельцев регистраторов.
Очевидцев столкновения автомобилей "Опель Вектра" и "Ситроен", произошедшего 17 сентября, просят откликнутся участники ДТП.
"Пожалуйста, помогите найти очевидцев ДТП, которое произошло 17 сентября на трассе М4-Дон в районе села Казинка в направлении Ельца, примерно в 08.40, где столкнулись "Опель Вектра" и "Ситроен". Может у кого-то есть запись с видеорегистратора?", - пишет одна из пострадавших сторон.
Напомним, что в этой аварии пострадали водители обеих автомобилей.
"Пожалуйста, помогите найти очевидцев ДТП, которое произошло 17 сентября на трассе М4-Дон в районе села Казинка в направлении Ельца, примерно в 08.40, где столкнулись "Опель Вектра" и "Ситроен". Может у кого-то есть запись с видеорегистратора?", - пишет одна из пострадавших сторон.
Напомним, что в этой аварии пострадали водители обеих автомобилей.