Происшествия

сегодня, 08:55

В липецкой многоэтажке горел лифт

497
#пожар
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В липецкой многоэтажке горел лифт

Пламя уничтожило его кабину.

Вечером 24 ноября в многоэтажном доме на улице Барашева,7 в Липецке загорелся лифт.

Пламя выехали тушить пять отделений пожарных. Оказалось, что в кабине лифта загорелся мусор, сама кабина выгорела полностью.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
497
#пожар
1

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