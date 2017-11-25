В липецкой многоэтажке горел лифт

Пламя уничтожило его кабину.

Вечером 24 ноября в многоэтажном доме на улице Барашева,7 в Липецке загорелся лифт.



Пламя выехали тушить пять отделений пожарных. Оказалось, что в кабине лифта загорелся мусор, сама кабина выгорела полностью.



Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.