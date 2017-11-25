Происшествия
сегодня, 08:55
В липецкой многоэтажке горел лифт
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Пламя уничтожило его кабину.
Вечером 24 ноября в многоэтажном доме на улице Барашева,7 в Липецке загорелся лифт.
Пламя выехали тушить пять отделений пожарных. Оказалось, что в кабине лифта загорелся мусор, сама кабина выгорела полностью.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Пламя выехали тушить пять отделений пожарных. Оказалось, что в кабине лифта загорелся мусор, сама кабина выгорела полностью.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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