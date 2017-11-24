Происшествия

сегодня, 22:06

На улице Металлургов два автомобиля превратились в груды железа

3 2449
#авария #ДТП
3
На улице Металлургов два автомобиля превратились в груды железа

В аварии пострадал водитель "ВАЗа"

Загрузка плеера
Сегодня вечером в Липецке на улице Металлургов у остановки общественного транспорта "Шлакопереработка" столкнулись автомобили "ВАЗ-2107" и "Хонда".

В результате аварии машины получили серьезные повреждения.  Водитель "ВАЗа" госпитализирован.

Сотрудники ГИБДД устанавливают причины аварии.




img-big-0
img-big-1
img-big-2
img-big-3
img-big-4
img-big-5
img-small-0
img-small-1
img-small-2
img-small-3
img-small-4
img-small-5
3 2449
#авария #ДТП
3

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

100%

20 минут назад
Знак 40 для дебилов повесили. Не помогает.
ответить

Прислушаюсь

сегодня, 22:28
ладро2012, личный опыт - это хорошо.
ответить

ладро2012

сегодня, 22:20
Не * сосать за рулем, купил права - облизал залупу!!!
ответить

Еще в рубрике

Верховный суд оставил без изменений приговор липчанам - убийцам брянского музыканта
#убийство #Чижиков #скинхеды
Верховный суд оставил без изменений приговор липчанам - убийцам брянского музыканта

сегодня, 17:37

Происшествия
В школе №35 сделали замеры радиации и взяли пробы воды
#госпитализация детей
47
В школе №35 сделали замеры радиации и взяли пробы воды

сегодня, 15:24

Происшествия
Следователи в течение суток установят все обстоятельства массовой госпитализации школьников
#госпитализация детей
5
Следователи в течение суток установят все обстоятельства массовой госпитализации школьников

сегодня, 14:58

Происшествия
Прокуратура и полиция проводят проверку по инциденту в школе №35
#госпитализация детей
5
Прокуратура и полиция проводят проверку по инциденту в школе №35

сегодня, 14:58

Происшествия
В Сселковской школе у многих детей есть опасные мобильные приложения
#ультразвук #госпитализация детей
41
В Сселковской школе у многих детей есть опасные мобильные приложения

сегодня, 14:54

Происшествия
Родители пострадавших школьников: «Мы в ужасе»
#госпитализация детей
39
Родители пострадавших школьников: «Мы в ужасе»

сегодня, 14:52

Происшествия