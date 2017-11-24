Происшествия
сегодня, 22:06
На улице Металлургов два автомобиля превратились в груды железа
В аварии пострадал водитель "ВАЗа"
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Сегодня вечером в Липецке на улице Металлургов у остановки общественного транспорта "Шлакопереработка" столкнулись автомобили "ВАЗ-2107" и "Хонда".
В результате аварии машины получили серьезные повреждения. Водитель "ВАЗа" госпитализирован.
Сотрудники ГИБДД устанавливают причины аварии.
В результате аварии машины получили серьезные повреждения. Водитель "ВАЗа" госпитализирован.
Сотрудники ГИБДД устанавливают причины аварии.
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ладро2012