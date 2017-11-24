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45 минут назад
У трехлетней девочки в итальянском детсаду нашли марихуану
Пакетик с марихуаной обнаружила воспитательница
Воспитательница детского сада в итальянском городе Бари обнаружила пакетик с марихуаной у трехлетней девочки. Администрация дошкольного учреждения сразу же обратилась в полицию, которая проверила дом, где живет ребенок, - сообщают "Известия".
Правоохранители провели обыск в квартире по месту жительства ребенка и обнаружили у отца девочки — 31-летнего нигерийца — еще около 2 г наркотического вещества.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения наркотических веществ.
Правоохранители провели обыск в квартире по месту жительства ребенка и обнаружили у отца девочки — 31-летнего нигерийца — еще около 2 г наркотического вещества.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения наркотических веществ.