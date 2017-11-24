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сегодня, 17:54

Липецкая вечЁрка: ЧП в школе, занос джипа и требование нового автобуса

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#обзор #события #вечЁрка
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Липецкая вечЁрка: ЧП в школе, занос джипа и требование нового автобуса
Представляем вам обзор самых обсуждаемых новостей Липецка и региона по версии интернет-читателей в пятницу, 24 ноября.

Максимальное внимание сегодня приковано к новости про массовую госпитализацию школьников. 28 детей привезли в больницу с уроков из школы в Ссёлках. Пока самая вероятная версия причины — самая невероятная: звук из мобильного приложения.

Не меньше липчан в пятницу волновали подробности невероятных пируэтов джипа на трассе. Пытаясь уйти от столкновения, водитель внедорожника выкрутил руль и его занесло на встречную полосу. На пути внедорожника оказалась «Тойота Камри». Ее водителю пришлось свернуть в кювет. 

Бурное обсуждение и осуждение вызвало мастерство водителей муниципального транспорта. Проезжая перекресток в сторону остановки «Музыкальное училище», автобус чуть было не устроил тройное ДТП. Автор записи, кроме того, сообщает, что муниципальный транспорт двигался на красный сигнал светофора.

Тем временем немало откликов получила новость, касающаяся транспортной доступности Опытной станции. «На наш район невозможно добраться и так же уехать после 22.00, не считая маршрута муниципального транспорта № 11».

А вот больше всего «плюсиков» сегодня досталось опросу про то, что для липчан значит слово «пятница».

1 697
#обзор #события #вечЁрка
3

Комментарии (1)

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Аллек

29 минут назад
Орлова автобус
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