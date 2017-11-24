Верховный суд оставил без изменений приговор липчанам - убийцам брянского музыканта

Липчане проведут в тюрьме 33 года на двоих.

В августе брянский областной суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении двоих жителей Липецка. 22-летний и 20-летний липчане были признаны виновными и осуждены по пунктам «ж, л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц, по мотиву ненависти в отношении социальной группы).

В суде было установлено, что 28 июля 2016 года около 1 часа 30 минут липчане, являясь сторонниками неформального движения, пропагандирующего отрицательное отношение к лицам, злоупотребляющим спиртными напитками и без определенного места жительства, в Брянске возле дома 15 по улице Луначарского заметили незнакомого мужчину, находящегося в состоянии алкогольного опьянения и лежащего возле труб отопительной системы.Предположив, что он является лицом без определенного места жительства, злоупотребляющим спиртными напитками, фигуранты нанесли 46-летнему брянцу ножами не менее 22 ударов в область шеи, туловища, верхних и нижних конечностей, от которых последний скончался на месте.

Напомним, подозреваемые в убийстве лидера группы «Ответ Чемберлену» Александра Чижикова были задержаны 11 августа сотрудниками брянского УМВД, совместно с липецким ОМОН в Липецке. Задержанные являются приверженцами радикального молодежного течения. Собирались они в частном доме в районе Сокол, где у одного из участников группировки была оборудована качалка. На группу вышли в результате оперативной разработки: подозреваемые попали в объектив камер наружного наблюдения во время убийства рок-музыканта.

Суд приговорил соучастников к 17 и 16 годам лишения свободы соответственно. Адвокаты обвиняемые обжаловали приговор в Верховном суде, который оставил вердикт брянского суда без изменений.