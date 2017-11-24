От липчан принимают жалобы на снег

Техники для его уборки достаточно.

Как сообщает региональное управление ЖКХ, в целях сбора информации о ненадлежащей уборке территорий от снежных заносов организована горячая линия по телефону 22–95–58.



В этом году рамках программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства на 2017-2022 годы» на баланс Управления благоустройства Липецка поступило 10 единиц новой снегоуборочной техники. Общая их стоимость составила более 32 миллионов рублей. Кроме того, в лизинг приобретено 14 единиц снегоуборочной техники. Таким образом, в ликвидации последствий снегопада принимают участие 102 единицы спецтехники Управления благоустройства, а также 30 машин, привлеченных по договорам. Вся техника прошла своевременную подготовку к работе в зимний период: установлено соответствующее навесное оборудование.



Для работы в осенне-зимний период заготовлено 25 тысяч кубических метров пескосоляной смеси. На центральных улицах и тротуарах города, общей площадью 470,5 тысяч квадратных метров, осуществляется обработка противогололедным реагентом.

