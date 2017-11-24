Общество

сегодня, 16:28

От липчан принимают жалобы на снег

5 354
#снег
От липчан принимают жалобы на снег

Техники для его уборки достаточно.

Как сообщает региональное управление ЖКХ, в целях сбора информации о ненадлежащей уборке территорий от снежных заносов организована горячая линия по телефону 22–95–58. 

В этом году рамках программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства на 2017-2022 годы» на баланс Управления благоустройства  Липецка поступило 10 единиц новой снегоуборочной техники. Общая их стоимость составила более 32 миллионов рублей. Кроме того, в лизинг приобретено 14 единиц снегоуборочной техники. Таким образом, в ликвидации последствий снегопада принимают участие 102 единицы спецтехники Управления благоустройства, а также 30 машин, привлеченных по договорам. Вся техника прошла своевременную подготовку к работе в зимний период: установлено соответствующее навесное оборудование.

Для работы в осенне-зимний период заготовлено 25 тысяч кубических метров пескосоляной смеси. На центральных улицах и тротуарах города, общей площадью 470,5 тысяч квадратных метров, осуществляется обработка противогололедным реагентом.
5 354
#снег

Комментарии (5)

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Светлана

5 минут назад
Эта тактика называется: "Хотите об этом поговорить?". Вместо уборки дворов мэрия организует телефонный выпуск пара для липчан.
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12345

14 минут назад
ПО ЖКХ СДЕЛАЙТЕ!!!! ПО РЕМОНТУ ДОМА ! И ЕГО СОДЕРЖАНИЮ!!!!!!!!! ПЛАТЕЖКИ платим! а результат 0!!!!!
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ужас

49 минут назад
снег , Иди в 35 школу
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ужас

49 минут назад
снег , )))))
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снег

52 минуты назад
куда подать жалобу что мне не хватает ультразвука
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