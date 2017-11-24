В России

сегодня, 16:18

Волна «минирований» дошла до Государственной Думы

111
#телефонный терроризм
Волна «минирований» дошла до Государственной Думы

Обследование здания идет без эвакуации.

Правоохранители проверяют информацию о "минировании" здания Госдумы в центре Москвы после анонимного звонка с угрозой взрыва, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. Здание на Охотном ряду проверяют кинологи с собаками, эвакуация не проводится.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. За два месяца с начала массовых звонков о якобы заложенных бомбах в 186 городах страны было эвакуировано более 2,3 миллиона человек, из них более четверти миллиона человек — только в Москве. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 — в Московской области. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.



111
#телефонный терроризм

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Архангельске школьников сняли в порноролике
#Архангельск #школьники #порно
В Архангельске школьников сняли в порноролике

сегодня, 16:09

В России
В Подмосковье следствие проверяет детали гибели ребенка
#Смерть ребенка #Подмосковье #больница
В Подмосковье следствие проверяет детали гибели ребенка

сегодня, 16:02

В России
Дмитрий Медведев отстранил от должности замглавы Минтранса Валерия Окулова
#Медведев #Окулов #отставка
Дмитрий Медведев отстранил от должности замглавы Минтранса Валерия Окулова

сегодня, 15:56

В России
40% россиян не хватает денег на еду и одежду
#бедность #исследование #ВШЭ
40% россиян не хватает денег на еду и одежду

сегодня, 15:37

В России
В Перми ищут хромого убийцу
#убийство #розыск
В Перми ищут хромого убийцу

сегодня, 15:28

В России
Российские ученые разработали уникальное лекарство от псориаза
#псориаз
Российские ученые разработали уникальное лекарство от псориаза

сегодня, 14:36

В России