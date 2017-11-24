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В Архангельске школьников сняли в порноролике

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#Архангельск #школьники #порно
В Архангельске школьников сняли в порноролике

по данному факту возбуждено уголовное дело.

Неизвестный стал объектом внимания следователей после того, как снял сексуальную оргию с участием школьников в алкогольном опьянении, а затем выложил снятое видео в интернет, - сообщает 24 ноября пресс-служба следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

"Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 14-летний подросток и 15-летняя школьница вступили в половое сношение", — говорится в сообщении ведомства.

Вместе с ними в квартире находилось неизвестное лицо, которое произвело съемку для последующего распространения видео.

Учитывая характер видео, следствие допускает, что оргия с несовершеннолетними была устроена для съемки порнографического ролика.

Уголовное дело было возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни) и пункту "г" части 2 статьи 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, с использованием сети "Интернет").

В настоящее время дело принято к производству, ведется следствие.
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#Архангельск #школьники #порно

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