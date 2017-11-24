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Угощение шампанским едва не кончилось потерей губы

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#шампанское #дегустация
Угощение шампанским едва не кончилось потерей губы

Напиток предложили пожилой британке.

Пожилая женщина из Великобритании чуть не лишилась губы, дегустируя шампанское. Об этом со ссылкой на британскую газету The Sun сообщает «Лента.ру».

Во время посещения магазина в городе Бейзингстоук, графство Гэмпшир, старушке предложили бесплатно отведать шампанского. Однако когда сотрудник открывал бутылку, пробка отлетела женщине в лицо, прямо в верхнюю губу.

По словам дочери потерпевшей, после инцидента пожилая женщина провела два часа в больнице, а затем еще четыре дня питалась исключительно через трубочку. Дочь британки оставила гневный отзыв на странице магазина в Facebook. По ее словам, пострадавшей не оказали медицинскую помощь.

- Мою маму не только не отвели в подсобку, чтобы там оказать ей первую помощь, но и не сделали вообще ничего. Она стояла, истекая кровью, в дверном проходе, пока медсестра заполняла бумажки. Через четыре дня после инцидента ей никто так и не позвонил, — написала дочь потерпевшей.

Представительница торговой сети заявила, что перед бабушкой извинились и пробовали с ней связаться, однако не смогли дозвониться.
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#шампанское #дегустация

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