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В Подмосковье следствие проверяет детали гибели ребенка

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#Смерть ребенка #Подмосковье #больница
В Подмосковье следствие проверяет детали гибели ребенка

СК проводит проверку по факту гибели двухлетней девочки в подмосковной больнице.

В подмосковном поселке Монино в больнице скончалась 2-летняя девочка. По версии следствия, это произошло из-за неправильных действий медиков.

Как сообщили в пресс-службе областного ГСУ СК, ребенка доставили в больницу днем 26 октября. На следующий день маленькая пациентка умерла.

СК РФ проводит проверку по факту гибели двухлетней девочки в подмосковной больнице. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Московской области. Инцидент произошел в ГБУЗ МО "Монинская больница" в Щелкинском районе Подмосковья. По этому факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей". Сотрудники ведомства сейчас выясняют, кто именно из медиков неправильно оказал помощь ребенку.
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#Смерть ребенка #Подмосковье #больница

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