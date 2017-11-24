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сегодня, 16:03

Средняя выплата по ОСАГО в Липецке составляет 95 011 рублей

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#ОСАГО #страхование
Средняя выплата по ОСАГО в Липецке составляет 95 011 рублей

Наш регион попал в «красную зону».

Российский союз автостраховщиков представил данные по средним выплатам по ОСАГО в регионах России. Все субъекты Федерации разделены на три зоны — «красная» с максимальными выплатами, «желтая» - средними и «зеленая» - минимальными.

Липецкая область попала в «красную зону». За первые девять месяцев 2017 года средняя выплата по ОСАГО в нашем регионе составила 95 011 рублей. Этот показатель позволил области занять 5 место в общем рейтинге. Как указывают в РСА, частота страховых случаев составляет 6,3%. Среди регионов Центрального Черноземья в «красную зону» авторы рейтинга также включили Воронежскую область. Там размер средней выплаты составил 79 550 рублей.

В целом по России частота страховых случаев по итогам 9 месяцев 2017 года составила 5,8% (по итогам 9 месяцев 2016 года - 5,4%), средняя выплата – 79,469 тыс. рублей (за 9 месяцев 2016 г. – 69,146 тыс. рублей).

Как считают в РСА, зачастую высокие выплаты спровоцированы автоюристами, которые выкупают права требования к страховым компаниям у пострадавших в ДТП, а затем обращаются в суд, неправомерно увеличивая сумму реального ущерба. Такие действия автостраховщики называют мошенничеством.
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#ОСАГО #страхование

Комментарии (3)

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Неавтофанат

57 минут назад
За все время действия ОСАГО ни на разу не обращался за выплатой, тьфу-тьфу! Хоть бы коэффициент за безаварийность подсчитали!
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продажный gorod48

сегодня, 16:12
Редакторы ваши новые темы не интересны, на данный момент,все обсуждают как местные чинуши гробят детей - страховщики как наглели так и наглеют, а Пешкова (прости меня Господи и родные Олега) родина продала!!!
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редактору

сегодня, 16:10
хорош темы вытеснять тут обама детей травит .
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