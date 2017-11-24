Средняя выплата по ОСАГО в Липецке составляет 95 011 рублей

Наш регион попал в «красную зону».

Российский союз автостраховщиков представил данные по средним выплатам по ОСАГО в регионах России. Все субъекты Федерации разделены на три зоны — «красная» с максимальными выплатами, «желтая» - средними и «зеленая» - минимальными.



Липецкая область попала в «красную зону». За первые девять месяцев 2017 года средняя выплата по ОСАГО в нашем регионе составила 95 011 рублей. Этот показатель позволил области занять 5 место в общем рейтинге. Как указывают в РСА, частота страховых случаев составляет 6,3%. Среди регионов Центрального Черноземья в «красную зону» авторы рейтинга также включили Воронежскую область. Там размер средней выплаты составил 79 550 рублей.



В целом по России частота страховых случаев по итогам 9 месяцев 2017 года составила 5,8% (по итогам 9 месяцев 2016 года - 5,4%), средняя выплата – 79,469 тыс. рублей (за 9 месяцев 2016 г. – 69,146 тыс. рублей).



Как считают в РСА, зачастую высокие выплаты спровоцированы автоюристами, которые выкупают права требования к страховым компаниям у пострадавших в ДТП, а затем обращаются в суд, неправомерно увеличивая сумму реального ущерба. Такие действия автостраховщики называют мошенничеством.