В мире

44 минуты назад

В Египте взорвали мечеть

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#взрыв #Египет
В Египте взорвали мечеть

В это время шла молитва.

В Египте прогремел взрыв в мечети, есть погибшие и раненые, передает РИА Новости. Террористы привели в действие взрывное устройство во время пятничной молитвы в мечети, расположенной к западу от города эль-Ариш на севере Синайского полуострова. Большинство погибших - мирные жители. Среди убитых также есть солдаты-срочники, указывает ТАСС.

По поступающей информации, террористы сначала привели в действие взрывное устройство среди молящихся, а затем открыли по ним огонь. По данным властей страны, 75 человек пострадали в результате взрыва в мечети. Об этом, как сообщила газета Al-Ahram, заявил в пятницу официальный представитель министерства здравоохранения страны.


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#взрыв #Египет

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