Каждые 20 часов липчане выносят на обсуждение новую инициативу

Коллективный разум работает без выходных.

Брошенный автохлам во дворах, памятник спасателям, реконструкция системы ливневой канализации, изменение маршрутов движения автобусов, доступность медицины и торговля алкоголем по ночам. Сложно перечислить даже примерный перечень инициатив, которые выносили на суд интернет-пользователей и обсуждали активисты краудсорсингового ресурса Липецкой области "Портал неравнодушных". Сложно, но мы попробуем!

Итак, с момента запуска платформы инициатив в Липецкой области "Портал неравнодушных", или за три с хвостиком года, ее пользователи, в том числе - ведомства органов муниципальной и региональной власти, запустили голосования по 1 411 вопросам. А только с начала 2017 года на "Портале неравнодушных" обсудили 327 инициатив и предложений. Таким образом, новую идею липчане выносят на обсуждение каждые 20 часов! И этот коллективный разум - обсуждение важных для отдельного села или целого региона перемен - идет без перерывов и выходных.

Кто же выносит инициативы на голосования и комментирует их в Сети? Это уже свыше 23 000 авторизованных пользователей, жителей Липецкой области, настоящих "неравнодушных". Среди них - и органы муниципального самоуправления, и исполнительные органы власти региона. Например, управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, департамент транспорта администрации Липецка или администрация Добровского района. Каждый день на ресурс поступает порядка 300 откликов - или просто молчаливые одобрения идей, или развернутое аргументирование своей позиции по вопросу.

Как изменился "Портал неравнодушных" за последнее время? Краудсорсинговая платформа сумела сохранить лучшее и добавить новое. К привычным инициативам и голосованиям добавились опросы. Их через "Портал неравнодушных" проводят органы власти. Яркий пример использования функционала сайта - опыт департамента транспорта администрации Липецка. В ведомстве не раз отмечали, что хотят услышать все мнения по вопросам работы общественного транспорта в Липецке, поэтому открыто выносят на голосование предлагаемые коррективы в работе автобусов, предлагают пользователям оставить комментарии по ситуации. Не менее яркий пример, в том числе и кооперации на общее благо, показали администрации Добровского, Данковского, Грязинского и Задонского районов. Чаще всего чиновники выносили на обсуждение вопросы благоустройства и развития общественных территорий, но был и спортивный опрос. Например, администрация Задонского района решила узнать у местных жителей пожелания к проведению велопробега по территории муниципалитета. Итог получился неожиданный: мероприятие решили перенести. Причина - масса корректив по маршруту и тонкостям организации от потенциальных участников. Учитывая мнение велосипедистов, дату пробега было решено сместить с весны на лето. И, вообще, сделать массовый велопарад отличительной особенностью и оздоровительной акции для всего региона.

Какие же инициативы имели успех? Чаще всего липчане активно поддерживают решение тех проблем, что непосредственно связаны с их повседневной жизнью. Это вопросы транспортной инфраструктуры, коммунального спектра, доступности образования и медицины. Большинство гражданских инициатив приходится на город Липецк – это 999 инициатив (70,8%) (за 2017 год поступило 234 инициатив). Наибольшее количество инициатив относятся к тематике «Дороги и транспорт» – 454 (32,1%), затем следуют «Благоустройство» – 245 (17,3%), «Культура» – 104 (7,4%), «Спорт и туризм» – 86 (6%). Исполнительными органами власти Липецкой области и ОМСУ было рассмотрено 365 гражданских инициатив. Именно столько инициатив поддержали участники Портала.





Стоит отметить, что любое поступающее от липчан предложения, вне зависимости от поддержки интернет-пользователей, сразу отправляется адресату - в тот или иной орган власти. К слову, так удалось реализовать целую серию инициатив, несмотря на то, что активисты в Сети оставили вопросы без должного внимания. Яркий пример можно найти практически в каждом из районов Липецкой области.

В августе пользователь сервиса "Портал неравнодушных" Ольга Чашина вынесла на суд интернет-пользователей предложение об организации детского досуга в Воловском районе. Обращение Ольги - настоящий крик души.

- Чем занимаются наши дети на каникулах? Да ни чем. Сидят с утра до вечера в интернете или у телевизора, ведут малоподвижный образ жизни. Дети постарше живут в соцсетях, пропал интернет – катастрофа!!! А почему? А потому что не знают чем заняться. Я думаю, со мной согласится большинство родителей. Чем же можно исправить ситуацию: созданием клубов, кружков по интересам. На сегодняшний день актуально занятие конструированием, проектированием, робототехникой, спортом, танцами. Можно организовывать конкурсы рисунков, поделок, изобретений. Наши дети не отказались бы стать юными физиками, химиками, биологами, экологами, «маленькими хозяюшками». Для детей постарше — организация велопробегов, походов с ночевкой, «тимуровские движения», флешмобы и др. А вечером для маленьких детей дискотеки с привлечением аниматоров, чтобы дети танцевали и участвовали в конкурсах. А для взрослых детей возобновить дискотеки, ведь детям некуда сходить. Чем они занимаются, гуляют по центру. А почему бы не организовать летнее кафе с коктейлями, соками, мороженым, пирожным… - высказывала варианты Ольга Чашина.

Предложение жительницы Липецкой области мало заинтересовало земляков. За инициативу проголосовали всего 36 пользователей. Зато обращение Ольги нашло активный отклик в администрации Воловского района. Там уверены - досуг для детей сейчас организован на должном уровне. "Инициатива о досуге у детей на селе реализована, дети и подростки имеют возможность посещать различные кружки и секции на базе образовательных организаций, а также организаций дополнительного образования", гласит ответ ведомства.

Позитивно завершилось обсуждение вопроса развития культуры на селе. Инициативу на суд пользователей вынес Сергей Власов. Он посчитал, что жители села Фащевка, коих порядка 2 000 человек, должны иметь возможность посещать местный Дом культуры. Которого еще нет. Свое "за" высказали всего шестеро. Но громкое одобрение пришло из администрации Грязинского района: Дому культуры быть!

- Многофункциональный культурно-досуговый центр площадью в 412 квадратных метров будет рассчитан на 200 посадочных мест. Его строительство уже запущено. В новом учреждении будут библиотека, кружковые комнаты, планируются киносеансы и концерты. Будет открыт филиал Детской школы искусств. В центре продолжат свою работу вокальная группа, женский клуб, клуб любителей цветов, детская вокальная группа, кружок рукоделия, клуб экологов и детские кружки.

Строительство ДК в селах реализуется в рамках государственной программы. В течение трех лет в селах нашей области в общей сложности должны открыть 35 ДК как построенных с нуля, так и реконструированных.

Не меньшая радость - перемены в селе Доброе. Здесь местная администрация решила обновить главную сельскую площадь - Октябрьскую. За идеями и предложениями обратились к пользователям "Портала неравнодушных". Озвученный вопрос имел активный отклик, поступило свыше десятка комментариев. Администрация Добровского района благодарит Галину Семенову за высказанные предложения: женщина разбила вопрос реконструкции на 11 секций и на каждый нашла ответ. Например, это установка городских тематических скульптур и необходимость высадки тех или иных растений в разных зонах площади. Итог обновления территории планируется представить в ближайшее время.





На интересах пользователей "Портала неравнодушных" сказался популярный тренд на региональный туризм. Жительница Тербунского района Надежда Курова решила указать на проблемы достопримечательной родного края: низкая транспортная доступность интересностей, их малая благоустроенность. Вопрос развития туризма в Тербунском районе помимо автора заинтересовал 14 пользователей сервиса, а также - местную администрацию. Там заверяют - ситуация исправится в кратчайшие сроки.

- Работа в данном направлении уже ведется. В рамках областного смотра-конкурса разработан единый туристический маршрут, соединивший в себе военно-патриотическое (мемориальный комплекс «Тербунский рубеж» с. Озерки, музей боевой славы в с. Вторые Тербуны), этническо – фольклорное (музей с. Вислая Поляна), историко-краеведческое (усадьба Романовых в с. Борки, «тербунские песчаники, «Конь-Камень» и другие объекты), православное направления. Кроме того, в маршрут были включены мероприятия событийного туризма (районный фестиваль «Тербунская рассыпуха»). Важным событием для развития туризма на территории района стало открытие базы отдыха «Тербунское Лукоморье» в с. Вторые Тербуны. С ее открытием стало возможным разработка маршрутов, рассчитанных на несколько дней, - отметили в администрации Тербунского района.

К слову, на сегодняшний день в патриотическом воспитании подрастающего поколения огромную роль играет главный военно-мемориальный комплекс Тербунского района «Тербунский рубеж», где проводятся театрализованные праздники с показательными выступлениями боевых подразделений, экскурсии и воспитательные акции.

Позитивный эффект имело и обращение жителя Усмани Михаила Глотова. Мужчина отметил, что парки и улицы села плохо освещены. Администрация села сразу отреагировала на проблему. Местная управа заключила контракт на смену 396 ламп освещения на 95-ти улицах города. Сейчас уже выполнено 80% общего объема работ. Их завершение планируется до конца текущего года.

Активный отклик у администрации Чаплыгинского района нашла инициатива Елены Подлесных создать в городе музей кукол "Маленький Раненбург вне времени". И вот - он уже создан и открыт. Под музей выделено четырехкомнатное помещение, там располагается серия экспозиций. Всего в музее находится порядка 400 кукол, созданных, в том числе, и автором инициативы Еленой Подлесных. Помимо экспозиции в учреждении можно провести досуг за мастер-классами по изготовлению кукол или сходить на кукольный спектакль.





Но на реализации указанных инициатив польза от «Портала неравнодушных» не иссякает. Так, недавно липчане завершили голосование по популярной транспортной тематике. Пользователи ресурса одобрили предложения, направленные на развитие транспортной инфраструктуры - "Продлить электричку Воронеж-Грязи до Липецка" и провести «Корректировку маршрута №106 Грязи - автовокзал Липецк». Инициативы собрали многим более необходимого числа одобрений. Вскоре идеи рассмотрят в мэрии Липецка и администрации Липецкой области.



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