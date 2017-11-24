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Российские ученые разработали уникальное лекарство от псориаза
Российские ученые создали не имеющий аналогов в мире биологический препарат против псориаза, который добавляет в организм больных недостающие молекулы и блокирует кожное воспаление, сообщили в Государственном НИИ особо чистых биопрепаратов ФМБА РФ.
Препарат ИЛ-36РА поможет восполнить в организме больного дефицит молекул, препятствующих развитию псориаза. Создатели биопрепарата утверждают, что он может победить даже тяжелые формы псориаза. И хотя борьбу с этим кожным заболеванием в мире нельзя считать неэффективной, на рынке заметна нехватка доступных лекарств от недуга.
«Преимущество нового биопрепарата в том, что он не подавляет системный иммунитет, в отличие от применяемых сейчас лекарств. ИЛ-36РА планируется выпускать в России с использованием бактериального штамма-продуцента, что обеспечивает заведомо меньшую стоимость его производства по сравнению с западными конкурентами», — рассказал «Известиям» один из разработчиков препарата Алексей Колобов.
По его словам, в будущем препарат может стать основным в лечении псориаза в РФ. В данный момент препарат успешно прошел доклинические испытания.