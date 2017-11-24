Граждане РФ стали расходовать больше денег на Новый год

В этом предновогоднем сезоне россияне готовы потратить на покупки к Новому году больше денег, чем в прошлом.

Как пишет газета «Известия», по информации экспертов, средняя стоимость искусственных елок за первые две недели активных продаж составила 2,4 тыс. рублей.

Причиной возросших расходов на праздники стал рост зарплат. Кроме того, как отмечают торговые сети, в 2017 году спрос на новогодние товары необычайно ранний и активный. Как результат магазины закупают новую и специальную продукцию, чтобы его удовлетворить.

У посетителей магазинов пользуется большим спросом праздничная атрибутика. Любопытной является следующая тенденция: чем ближе к праздникам, тем более высокие елки покупают.