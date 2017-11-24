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15 минут назад
Великобритания призывает противостоять «враждебной России»
Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
Европейские страны обязаны взять на себя новые обязательства по совместной работе над решением общих проблем как в области безопасности, так и в области развития. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, назвав при этом Россию враждебным государством.
О необходимости противостоять действиям России Мэй заявила перед началом открывающегося в пятницу в Брюсселе саммита "Восточное партнерство".
"Мы должны внимательно следить за действиями враждебных государств, таких как Россия, которая угрожает потенциальному росту восточного региона и которая пытается уничтожить нашу коллективную силу", — цитирует ТАСС британского премьера.
При этом Тереза Мэй отметила, что "Великобритания, безусловно, привержена сохранению лидирующей роли в обеспечении безопасности Европы".
По словам Мэй, Великобритания выходит из Европейского союза, но не покидает Европу.
Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обвинения премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в адрес России носят безответственный характер.
Таким образом дипломат отреагировала на заявление британского премьера, сделанное 13 ноября на банкете лорда-мэра лондонского Сити, когда Мэй обвинила РФ в угрозе мировому порядку, во вмешательстве в выборы в других странах и генерировании "фальшивых новостей".
О необходимости противостоять действиям России Мэй заявила перед началом открывающегося в пятницу в Брюсселе саммита "Восточное партнерство".
"Мы должны внимательно следить за действиями враждебных государств, таких как Россия, которая угрожает потенциальному росту восточного региона и которая пытается уничтожить нашу коллективную силу", — цитирует ТАСС британского премьера.
При этом Тереза Мэй отметила, что "Великобритания, безусловно, привержена сохранению лидирующей роли в обеспечении безопасности Европы".
По словам Мэй, Великобритания выходит из Европейского союза, но не покидает Европу.
Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обвинения премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в адрес России носят безответственный характер.
Таким образом дипломат отреагировала на заявление британского премьера, сделанное 13 ноября на банкете лорда-мэра лондонского Сити, когда Мэй обвинила РФ в угрозе мировому порядку, во вмешательстве в выборы в других странах и генерировании "фальшивых новостей".