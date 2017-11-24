На уборке снега в Липецке задействовано больше ста единиц техники

Ночью на подметании и посыпке магистралей, а также вывозе снега с улиц города было задействовано 85 единиц коммунальной техники. Днем 24 ноября работают больше ста тракторов, самосвалов, погрузчиков, грейдеров, роторов.

Как сообщает пресс-служба мэрии, девять бригад МБУ «Управление благоустройства Липецка» вывозят снег с площадей Театральной, Революции, Соборной, улиц Космонавтов, Гагарина, Зегеля, проспектов Мира и Победы. Также тяжелая техника направлена на улицу 50 лет НЛМК, в поселок Мирный и внутриквартальный проезды Октябрьского района. Задача – до следующей недели максимально освободить от образовавшихся после уборки снежных валов центральную часть города.

Текущую ситуацию, планы на день и предстоящие выходные руководители профильных подразделений администрации Липецка сегодня доложили на оперативном совещании исполняющему обязанности главы города Дмитрию Аверову.

Как сообщил председатель департамента ЖКХ Евгений Лепёкин, вчера ситуацию во дворах отслеживали созданные в ведомстве мобильные группы, в том числе с помощью установленных Ростелекомом на внутриквартальных территориях видеокамер. Лучше стала она в 26, 27 и 28 микрорайонах. В отстающих пока 15 и 20 жилые районы. Есть вопросы по локальным дворам в разных округах города, в том числе по Соколу и центру Липецка. Сегодня работа продолжается. По проблемным адресам выезжают с проверками представители муниципального управления административно-технического контроля, государственной жилищной инспекции Липецкой области. Больше всего трудностей по межквартальным проездам. Однако, постепенно, решаются и эти вопросы. Совместно с департаментом ЖКХ управление благоустройства Липецка разработан план по уборке наиболее проблемных 15 участков. Два погрузчика направлялись в микрорайоны вчера, три – сегодня, 4 единицы техники будут работать в выходные дни. Коммунальные службы вновь просят липчан на это время убирать из дворов личный автотранспорт, крайне затрудняющий расчистку снега и проезд спецтехники.

Аналогичные проблемы из-за стихийных парковок возникают у бригад МБУ и на магистралях города. Кроме того, ряд широких магистралей, например, на улице Стаханова, облюбовали для длительной стоянки на обочинах большегрузы. Совместно с ГИБДД муниципалитет намерен активизировать работу по этим нарушениям.

Городские власти будут держать ситуацию на контроле в субботу и воскресенье.