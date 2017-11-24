Происшествия

31 минуту назад

Зависшую на мосту фуру доставали краном

2 621
#авария
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Зависшую на мосту фуру доставали краном

Спецоперация проведена в Елецком районе.

Слетевшую с моста Талицы — Черкассы фуру пришлось вызвалась с помощью спецтехники. На место ЧП прибыли кран и трактор. Грузовик подцепили за свисавшую над рекой часть кузова и вытянули краном. Запись спецоперации размещена в социальной сети «Вконтакте».



 Напомним, что грузовик утром завис на мосту в Елецком районе. Очевидцы выдвигают две версии причины случившегося — неосторожность водителя или халатность коммунальных служб.

Фото и видео: https://vk.com/elec_online
2 621
#авария
1

Комментарии (2)

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Прохожий 48

3 минуты назад
Ну ничего, товарищь! Вот отстроим Сирию, Луганск, Донецк, завалим гуманитарной помощью всех негров и арабов, догоним и перегоним и вот тогда понастроим по всей стране мостов и виадуков! Придет то время! А пока потерпим, подержимся тут.
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Не спеши!

5 минут назад
фуру пришлось вызвалась
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