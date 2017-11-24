Происшествия
31 минуту назад
Зависшую на мосту фуру доставали краном
Спецоперация проведена в Елецком районе.
Слетевшую с моста Талицы — Черкассы фуру пришлось вызвалась с помощью спецтехники. На место ЧП прибыли кран и трактор. Грузовик подцепили за свисавшую над рекой часть кузова и вытянули краном. Запись спецоперации размещена в социальной сети «Вконтакте».
Напомним, что грузовик утром завис на мосту в Елецком районе. Очевидцы выдвигают две версии причины случившегося — неосторожность водителя или халатность коммунальных служб.
Фото и видео: https://vk.com/elec_online
Напомним, что грузовик утром завис на мосту в Елецком районе. Очевидцы выдвигают две версии причины случившегося — неосторожность водителя или халатность коммунальных служб.
Фото и видео: https://vk.com/elec_online
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