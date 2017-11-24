Общество
37 минут назад
В школе, из которой массово госпитализировали детей, проведут несколько исследований
9 1232
В школе №35 намерены исследовать два класса.
В школе №35 Липецка, откуда сегодня госпитализировали три десятка школьников, будут проведены несколько исследований, в том числе, на наличие ядовитых веществ.
Как рассказал, прибывший в школу вице-губернатор Липецкой области Юрий Таран, сегодня во время третьего урока почувствовали себя плохо ученики сразу трех классов, находившиеся в смежных помещениях. Дети жаловались на тошноту, головную боль и рвоту. При этом, никто из почувствовавших недомогание детей, в школьной столовой сегодня не обедал.
В областную детскую больницу доставили 28 учеников 5, 6 и 7 классов. Состояние у всех удовлетворительное.
В школе сейчас работают спасатели, санитарные врачи, представители Следственного комитета. В помещениях школы, в которых детям стало плохо, проведут замеры, в том числе и на наличие ядовитых веществ.
Версию об использовании мобильного приложения с генерацией ультразвука Юрий Таран не опроверг и не подтвердил. По словам вице-губернатора, ее рассмотрят во время соответствующей проверки.
Сейчас школа работает в обычном режиме.
Как рассказал, прибывший в школу вице-губернатор Липецкой области Юрий Таран, сегодня во время третьего урока почувствовали себя плохо ученики сразу трех классов, находившиеся в смежных помещениях. Дети жаловались на тошноту, головную боль и рвоту. При этом, никто из почувствовавших недомогание детей, в школьной столовой сегодня не обедал.
В областную детскую больницу доставили 28 учеников 5, 6 и 7 классов. Состояние у всех удовлетворительное.
В школе сейчас работают спасатели, санитарные врачи, представители Следственного комитета. В помещениях школы, в которых детям стало плохо, проведут замеры, в том числе и на наличие ядовитых веществ.
Версию об использовании мобильного приложения с генерацией ультразвука Юрий Таран не опроверг и не подтвердил. По словам вице-губернатора, ее рассмотрят во время соответствующей проверки.
Сейчас школа работает в обычном режиме.
9 1232
саша
Александр
вежливый
.
Гость
ответить нужно на вопрос
.
Марина
Надежда