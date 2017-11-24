Общество

37 минут назад

В школе, из которой массово госпитализировали детей, проведут несколько исследований

9 1232
#госпитализация детей
В школе, из которой массово госпитализировали детей, проведут несколько исследований

В школе №35 намерены исследовать два класса.

В школе №35 Липецка, откуда сегодня госпитализировали три десятка школьников, будут проведены несколько исследований, в том числе, на наличие ядовитых веществ.

Как рассказал, прибывший в школу вице-губернатор Липецкой области Юрий Таран, сегодня во время третьего урока почувствовали себя плохо ученики сразу трех классов, находившиеся в смежных помещениях. Дети жаловались на тошноту, головную боль и рвоту. При этом, никто из почувствовавших недомогание детей, в школьной столовой сегодня не обедал.

В областную детскую больницу доставили 28 учеников 5, 6 и 7 классов. Состояние у всех удовлетворительное.

В школе сейчас работают спасатели, санитарные врачи, представители Следственного комитета. В помещениях школы, в которых детям стало плохо, проведут замеры, в том числе и на наличие ядовитых веществ.  

Версию об использовании мобильного приложения с генерацией ультразвука Юрий Таран не опроверг и не подтвердил. По словам вице-губернатора, ее рассмотрят во время соответствующей проверки.

Сейчас школа работает в обычном режиме.





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#госпитализация детей

Комментарии (9)

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саша

1 минуту назад
весь вопрос в том ,что проверяющие у нас продажные, как избирательные комиссии и за-147 рублей сейчас напишут ,что все ребята выпили по литру водки, вот что значит фальсификация выборов и бездари, остановившие рост общества
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Александр

2 минуты назад
Было бы что проверять...
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вежливый

6 минут назад
а как экстренные службы сработали хорошо. и больница не подкачала. 28 человек разместили и даже очереди в коридоре нет. молодцы!!! приятно!!!
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.

6 минут назад
В школе проводятся ремонтно-строительные работы?
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Гость

8 минут назад
Марина, вот по поводу радиации как раз бред. Симптомы отравления РВ сразу не проявляются
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ответить нужно на вопрос

12 минут назад
как чувствуют себя учителя? и почему только именно эти три "локализованных" класса??
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.

12 минут назад
Что дети рассказывают?
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Марина

27 минут назад
Надежда, Вы имеете ввиду выброс радиации в Челябинске, возможно, дошло до Липецка? Да, возможно.
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Надежда

28 минут назад
Проверить помещение школы на радивцию
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