Жительнице липецкого общежития списали долги на 278 млн рублей

Женщина была признана банкротом.

Арбитражный суд Липецкой области вынес определение о завершении реализации имущества зарегистрированной в общежитии 15-го микрорайона женщины. 54-летняя жительница Липецка ранее была признана банкротом.



Как указано в документах Арбитражного суда, женщина сама в апреле обратилась в ведомство за признанием ее финансовой несостоятельности. Липчанка указала, что не может расплатиться с обязательствами более чем на 278 млн рублей. При этом имущества для погашения долгов у нее нет. Как следует из отчетов арбитражного управляющего, обязательства липчанки — это долги банку. Еще в 2011 году было заключено мировой соглашение возврата кредитов, взятых под бизнес. Но с займами липчанке и ее партнерам расплатиться не удалось. Таким образом за женщиной образовался долг в 278 923 763 рубля. В июне она была признана банкротом.



Своим определением суд освободил банкрота от обязательств перед кредиторами. Помимо списание долгов, на женщину наложен ряд ограничений: в течение трех лет не занимать руководящие посты, в течение пяти — не брать кредиты без указания своего статуса и снова банкротиться.