Общество

51 минуту назад

Жительнице липецкого общежития списали долги на 278 млн рублей

5 735
#банкрот #долг #кредит
1
Жительнице липецкого общежития списали долги на 278 млн рублей

Женщина была признана банкротом.

Арбитражный суд Липецкой области вынес определение о завершении реализации имущества зарегистрированной в общежитии 15-го микрорайона женщины. 54-летняя жительница Липецка ранее была признана банкротом.

Как указано в документах Арбитражного суда, женщина сама в апреле обратилась в ведомство за признанием ее финансовой несостоятельности. Липчанка указала, что не может расплатиться с обязательствами более чем на 278 млн рублей. При этом имущества для погашения долгов у нее нет. Как следует из отчетов арбитражного управляющего, обязательства липчанки — это долги банку. Еще в 2011 году было заключено мировой соглашение возврата кредитов, взятых под бизнес. Но с займами липчанке и ее партнерам расплатиться не удалось. Таким образом за женщиной образовался долг в 278 923 763 рубля. В июне она была признана банкротом.

Своим определением суд освободил банкрота от обязательств перед кредиторами. Помимо списание долгов, на женщину наложен ряд ограничений: в течение трех лет не занимать руководящие посты, в течение пяти — не брать кредиты без указания своего статуса и снова банкротиться.
5 735
#банкрот #долг #кредит
1

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

сведущий

9 минут назад
Объясните всем нам людям, где можно взять хотя бы 200 миллионов кредит, чтобы потом обанкротиться, тем более нет в залоге ни бизнеса, потому что брала кредит на развитие, ни квартиры, общежитие 500 тыс стоит. Похоже знакома была с банковскими работниками, вместе и отмыли денежки.
ответить

Основной Банк

13 минут назад
Что бы взять кредитов в кризисное время, надо отстегуть процент тем кто в банке кто принимает решение о кредитовании. В серьезных коммерческих банках где считают каждую копейку так неполучится, предется предоставить ликвидный залог на все суммы. А в банках с государственным участием, где всем пох.. вернут займ или нет, можно нехило приподняться. Там кредитующее подразделение получают премии только за выдачу кредитов, чем больше выдадут кому попало, тем больше у них премии. Если правильно подкатить и поделиться, ппроплатитьпару месяцев и послать всех нахрен.
ответить

Пенсионер

22 минуты назад
Вот такие законы у нас в стране. Теперь Дума-Духх будет принимать еще сотни поправок против мошенников.
ответить

Вася

30 минут назад
Не исключено, что это номинал. Дроп , на которого был оформлен бизнес. А шустрили совсем другие люди.
ответить

Нюша

42 минуты назад
Что за законы? какие 278 млн.? пойдешь в банк брать кредит на 1 млн.- так замахают бумажками и проверками! В конце концов еще и откажут! Откуда такие суммы? А через 3 года откроет фирму и через 5 лет еще кредитов наберет! Сажать надо и в тайгу, лес лобзиком пилить. Ведь явно афера, делятся с банкиром процентов под 5
ответить

Еще в рубрике

На городском кладбище прозвучали залпы почётного караула

3 минуты назад

Общество
На уборке снега в Липецке задействовано больше ста единиц техники
#снегопад
На уборке снега в Липецке задействовано больше ста единиц техники

17 минут назад

Общество
В школе, из которой массово госпитализировали детей, проведут несколько исследований
#госпитализация детей
9
В школе, из которой массово госпитализировали детей, проведут несколько исследований

37 минут назад

Общество
Диагноз экстренно госпитализированных школьников пока не установлен
#госпитализация детей
5
Диагноз экстренно госпитализированных школьников пока не установлен

сегодня, 12:35

Общество
Фестиваль национальных культур перестал быть гастрономическим
#фестиваль
5
Фестиваль национальных культур перестал быть гастрономическим

сегодня, 12:13

Общество
Начался ремонт липецких дорог литым асфальтом
#дорожные работы
14
Начался ремонт липецких дорог литым асфальтом

сегодня, 12:10

Общество