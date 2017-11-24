В России

22 минуты назад

Испытания новой российской противоракеты прошли на полигоне в Казахстане

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#Противоракета #Минобороны #видео #Казахстан #полигон
Испытания новой российской противоракеты прошли на полигоне в Казахстане

Минобороны России опубликовало видео испытания новой модернизированной ракеты системы противоракетной обороны (ПРО). Испытания прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Ролик опубликован на YouTube-канале ведомства.

Минобороны России опубликовало видео старта модернизированной противоракеты с полигона Сары-Шаган в Казахстане, которая предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения и защищает Москву от ударов с воздуха, - передает РИА-Новости.

Ролик размещен на странице ведомства на видеохостинге YouTube.

Ранее 24 ноября сообщалось, что войска противовоздушной и противоракетной обороны ВКС испытали новую противоракету системы противоракетной обороны, не уточнив модель изделия.

Предположительно, речь идет о системе А-135 "Амур" или перспективной системе ПКО А-235 — ОКР "Нудоль".
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#Противоракета #Минобороны #видео #Казахстан #полигон

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