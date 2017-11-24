22 минуты назад
Испытания новой российской противоракеты прошли на полигоне в Казахстане
Минобороны России опубликовало видео испытания новой модернизированной ракеты системы противоракетной обороны (ПРО). Испытания прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Ролик опубликован на YouTube-канале ведомства.
Ролик размещен на странице ведомства на видеохостинге YouTube.
Ранее 24 ноября сообщалось, что войска противовоздушной и противоракетной обороны ВКС испытали новую противоракету системы противоракетной обороны, не уточнив модель изделия.
Предположительно, речь идет о системе А-135 "Амур" или перспективной системе ПКО А-235 — ОКР "Нудоль".